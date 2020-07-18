Кормящая мать в ресторане: как вам такое? Вопрос Марии Юферевой-Скуратовски взбудоражил Facebook

Приводим текст публикации Марии Юферевой-Скуратовски:

«Всего каких-то 20 лет назад, когда я стала мамой в первый раз, было как-то не принято ходить с грудными детьми в рестораны и торговые центры. С тех пор многое изменилось. Производители детских товаров стараются сделать все для того, чтобы родительство было не в тягость, а в радость. А в любом мало-мальски приличном кафе и торговом центре есть возможность для смены подгузника. А как обстоят дела с кормлением грудью?

Не так давно в Фейсбуке я опубликовала фото, на котором я пришла на работу с младенцем. В комментариях одна девушка спросила, как у нас в Эстонии люди реагируют на маму, кормящую ребенка грудью в общественном месте. По ее мнению, в России такие мамы еще могут наткнуться на осуждающие взгляды и чуть не замечания в стиле: «Неприлично, мамаша!»

Я задумалась, а как обстоят дела у нас в Эстонии? Мои наблюдения говорят, что гораздо больше недовольных взглядов можно заслужить из-за кричащего в общественном месте ребенка. Здесь мне, кажется, молодые родители должны четко понимать – если твой ребенок расплакался в ресторане, нужно выйти и его успокоить. Другие посетители не должны быть слушателями и зрителями этого действа. А вот кормление грудью не вызывает никакого интереса, наоборот в твою сторону постараются даже не смотреть.

Отрадно и то, что вопросы грудного вскармливания получают в нашем обществе все больше внимания. Теоретически все знают, что грудное молоко самая полезная еда для младенца. Но, к сожалению, немногие женщины в курсе, с какими сложностями они могут столкнуться после рождения ребенка. Именно поэтому все большую значимость получают недоходные организации типа siet.ee (Sünni ja Imetamise Eesti Tuguühing) работники которых готовы выехать на дом и помочь молодой матери.