Почему волосы быстро жирнеют: 13 распространенных причин

Вот список основных причин, которые заставляют волосы пачкаться быстрее, чем обычно.

1. Это ваша генетическая особенность

Количество вырабатываемого в волосяных фолликулах кожного сала — наследственный фактор. Если у кого-то из ваших родителей или близких родственников быстро жирнеют волосы, вы могли получить тот же ген.

Что с этим делать

Принять как данность. Чтобы волосы смотрелись аккуратнее, выбирайте гладкие причёски. И старайтесь не мыть голову ежедневно. Чем активнее и чаще вы смываете жир, тем энергичнее кожа головы старается восстановить его. А это значит, что ситуация лишь усугубится.

2. Вы живёте в районе с повышенной влажностью воздуха

Это увеличивает активность сальных желёз. Поэтому, если вы переехали в местность с более влажным климатом или у вас дома сыро, не удивляйтесь, что волосы пачкаются очень быстро.

Что с этим делать

Срочно переезжать в регион с нормальной влажностью. Шутка. Просто учитывайте этот фактор, подбирая причёску.

3. У вас проблемы с гормональным фоном

Активность сальных желёз зависит от гормонов. Особенно андрогенов и эстрогенов. Если у вас из-за чего-то меняется гормональный фон, это практически наверняка скажется на состоянии волос. К увеличению сальности чаще всего приводят:

приём оральных контрацептивов (или отказ от них);

половое созревание;

беременность;

менопауза.

Что с этим делать

Если речь идёт о естественных периодах в жизни человека, остаётся одно — переждать, пока гормоны не напляшутся.

А вот если таких факторов вроде бы и нет, а сальные пряди есть, посоветуйтесь с терапевтом или гинекологом. Возможно, врач предложит вам другие оральные контрацептивы вместо тех, что вы принимаете. Или заподозрит другие причины, которые могли бы повлиять на гормональный фон (впрочем, это неточно), и поможет вам их скорректировать.

4. У вас затяжной стресс

Гормон стресса кортизол также влияет на деятельность сальных желёз. Чем выше его уровень, тем больше жира производит кожа и тем быстрее пачкаются волосы.

Что с этим делать

Учиться спокойному отношению к жизни. И заодно перечитать научные рекомендации о том, как избавиться от стресса.

5. У вас перхоть

Сама по себе она не виновата в том, что волосы жирнеют быстрее. Но может быть симптомом некоторых кожных заболеваний: например, экземы, псориаза, себорейного дерматита, которые сопровождаются повышенной активностью сальных желёз.

Что с этим делать

Выяснить, что именно стало причиной перхоти. Самый эффективный способ сделать это — обратиться к дерматологу.

6. Вы любите расчесываться

Волосяные фолликулы, расположенные на коже головы, каждый день производят до 20 граммов кожного сала. Этот жир распределяется по волосам: сначала у корней, затем постепенно сползает по длине. Волосы теряют объём и свежесть у кожи, однако их основная масса остаётся чистой как минимум несколько дней.

Но если вы тщательно и многократно расчёсываетесь, жир от корней быстро распространяется по всей длине. В результате волосы в первый же день после мытья могут стать сальными.

Что с этим делать

Расчесываться не чаще 3–4 раз в сутки.

7. Вы часто трогаете волосы руками

Во-первых, на пальцах тоже хватает кожного сала. Во-вторых, как и в предыдущем пункте, частыми прикосновениями вы помогаете жиру распределяться по длине волос.

Что с этим делать

Избавляться от вредной привычки почёсывать макушку или накручивать пряди на палец.

8. Вы изменили причёску или цвет волос

Быстрее всего пачкаются:

тонкие, редкие волосы. Их слишком мало, чтобы поглотить или распределить по длине тот жир, который выделяет кожа. Поэтому, если вы недавно обесцветили или пережгли волосы, это может аукнуться повышенной сальностью;

идеально прямые волосы. В этом случае кожное сало буквально стекает по каждому волоску от корней до кончиков. Такой шевелюре не хватает завитков, которые могли бы служить препятствием для жира;

сильно вьющиеся волосы. Их обладатели чаще всего страдают из-за жирности возле корней. Кожное сало не имеет возможности продвигаться по волосу, а потому скапливается возле самой головы.

Что с этим делать

Восстанавливать качество волос или мириться с тем, что красота требует жертв. Снова-таки напомним: мыть волосы каждый день — вредно! Делайте перерыв хотя бы в пару суток.

9. Вы моете голову горячей водой

Такая вода смывает естественную жировую защиту с кожи. Возмущённый эпидермис немедленно начинает вырабатывать утерянное кожное сало в увеличенных объёмах.

Что с этим делать

Следите за тем, чтобы вода при мытье не казалась горячей. После процедуры ополосните голову прохладной (комнатной температуры) жидкостью.

10. Вы используете неподходящую косметику для волос

Шампуни, кондиционеры, маски для питания и глубокого увлажнения работают так: создают на каждой волосинке тончайшую плёнку, которая не позволяет влаге и питательным веществам быстро испаряться. Эта плёнка утяжеляет волосы. Если они у вас и так плотные, подобная косметика придаст им «немытый» вид.

Что с этим делать

Выбирайте шампуни и кондиционеры по типу волос. После применения промывайте шевелюру не менее 30 секунд, чтобы удалить остатки косметических средств.

11. Вы пользуетесь феном с горячим воздухом

Это высушивает кожу головы. Чтобы удержать влагу, покров отвечает повышенной выработкой жира.

Что с этим делать

Сушите волосы на щадящей температуре, а то и вовсе установите режим прохладного воздуха.

12. Вы слишком туго завязываете волосы

Хвост или коса приводят к тому, что кожное сало скапливается только у корней. Здесь волос слишком мало, чтобы поглотить и перераспределить его, поэтому корни быстро становятся жирными.

Что с этим делать

Вариант — сменить прическу. Если не хочется, просто учитывайте эту особенность тугих хвостов и старайтесь не расчесывать волосы по всей длине, чтобы не утяжелить концы.

13. У вас нездоровое питание

На активность сальных желёз влияют в том числе витамины и микроэлементы, которые мы получаем с пищей. Недостаток витаминов А, В, Е, D, а также цинка нередко приводит к повышенной выработке кожного жира.

Что с этим делать

Следите за рационом. Прежде всего в нём должно быть достаточное количество овощей и фруктов.