13 вещей, которые нельзя смывать в унитаз

Отправляйте эти предметы в мусорное ведро, если не хотите потом устранять засор, советует yandex.ru.
1. Бумажные полотенца
Бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и труднее растворяются в воде. Риск засора особенно велик, если вы смоете много скомканных листков за раз.
2. Лейкопластырь
Один маленький пластырь кажется безобидным, но это не так. Он не растворяется в воде и может спровоцировать засор.
3. Волосы с расчёски
Вычищая расчёску, некоторые раз за разом смывают волосы в унитаз. И зря, ведь спутанные волосы примкнут к остальным бездумно брошенным туда предметам, и тогда засора не миновать.
4. Наполнитель туалета домашнего питомца
Комкующиеся, силикагелевые и впитывающие — никакие виды наполнителя бросать в унитаз нельзя. Его частицы набухают и могут слипнуться в комок, который застрянет в трубе.
5. Женские средства личной гигиены
Прокладки и тампоны созданы, чтобы впитывать. Использованные предметы гигиены, попавшие в жидкость, набухнут, увеличатся в размере и будут мешать потоку воды пройти.
6. Подгузники
С подгузниками та же история, только они изначально ещё большего размера.
7. Ватные диски
Ватные диски хоть и маленькие, но воду впитывать тоже умеют. Поэтому лучше выбрасывайте их в мусорное ведро.
8. Ватные палочки
Они не растворяются в воде. А вот накопиться и застрять в трубе могут.
9. Презервативы
Средство контрацепции также не растворится в унитазе. Презерватив останется в трубах и может создать серьёзную помеху на пути у воды, если за что-нибудь зацепится.
10. Еда
Кроме того, что некоторые продукты или блюда оставляют разводы и грязь на унитазе, они являются одной из причин засора. Особенно разбухшие листья заварки, рис и макароны.
11. Мелкий мусор
Небольшие бумажки, этикетки-наклейки, пыль и мелкие камушки, появившиеся во время ремонта, должны отправиться в мусорное ведро, если не хотите вызывать сантехника.
12. Сигареты
Окурки не растворятся в воде, поэтому содержимое пепельницы нужно отнести на помойку.
13. Капроновые колготки и чулки
Если вдруг по какой-то причине появилось желание выбросить порванный чулок в унитаз — остановитесь. Он тоже может создать помеху для прохода воды.