13 вещей, которые нельзя смывать в унитаз

1. Бумажные полотенца

Бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и труднее растворяются в воде. Риск засора особенно велик, если вы смоете много скомканных листков за раз.

2. Лейкопластырь

Один маленький пластырь кажется безобидным, но это не так. Он не растворяется в воде и может спровоцировать засор.

3. Волосы с расчёски

Вычищая расчёску, некоторые раз за разом смывают волосы в унитаз. И зря, ведь спутанные волосы примкнут к остальным бездумно брошенным туда предметам, и тогда засора не миновать.

4. Наполнитель туалета домашнего питомца

Комкующиеся, силикагелевые и впитывающие — никакие виды наполнителя бросать в унитаз нельзя. Его частицы набухают и могут слипнуться в комок, который застрянет в трубе.

5. Женские средства личной гигиены

Прокладки и тампоны созданы, чтобы впитывать. Использованные предметы гигиены, попавшие в жидкость, набухнут, увеличатся в размере и будут мешать потоку воды пройти.

6. Подгузники

С подгузниками та же история, только они изначально ещё большего размера.

7. Ватные диски

Ватные диски хоть и маленькие, но воду впитывать тоже умеют. Поэтому лучше выбрасывайте их в мусорное ведро.

8. Ватные палочки

Они не растворяются в воде. А вот накопиться и застрять в трубе могут.

9. Презервативы

Средство контрацепции также не растворится в унитазе. Презерватив останется в трубах и может создать серьёзную помеху на пути у воды, если за что-нибудь зацепится.

10. Еда

Кроме того, что некоторые продукты или блюда оставляют разводы и грязь на унитазе, они являются одной из причин засора. Особенно разбухшие листья заварки, рис и макароны.

11. Мелкий мусор

Небольшие бумажки, этикетки-наклейки, пыль и мелкие камушки, появившиеся во время ремонта, должны отправиться в мусорное ведро, если не хотите вызывать сантехника.

12. Сигареты

Окурки не растворятся в воде, поэтому содержимое пепельницы нужно отнести на помойку.

13. Капроновые колготки и чулки