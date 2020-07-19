Диетологи назвали продукты, которые спасут от укачивания

Бороться с укачиванием в транспорте можно с помощью правильных продуктов. Испанские диетологи Фатима Бранко и Нурия Монфуледа назвали продукты, употребление которых поможет людям, страдающим от укачивания во время поездок, делится Экспресс Газета.
«Лучшая вещь для тех, у кого обычно бывает рвота в поездках, — это есть скудную пищу, которая не означает, что чувство головокружения или тошноты исчезнет, но, безусловно, будет менее утомительным»,
— комментирует Бранко.
- Первым и лучшим для борьбы с укачиванием в транспорте диетологи считают рис, объяснив, что эта довольно тяжелая и плотная пища оседает в нижней части желудка и предотвращает рвоту.
- Вторым по полезности в дороге эксперты называют яблоко — оно не только позволит утолить голод, но и достаточно быстро переварится.
- На третье место диетологи поставили арахис. Он незаменим в коротких поездках, в которых, по мнению испанских специалистов, лучше вообще воздержаться от приема пищи. Если же становится совсем невмоготу — горсть орехов способна исправить ситуацию.
- Также в качестве перекуса можно использовать мясо курицы и несоленый сыр.
Помимо перечисленного диетологи советуют использовать настой имбиря, который способен помочь при тошноте. А вот жирной, соленой и сладкой пищи страдающим от головокружения людям в дороге лучше избегать.
Специалисты также часто советуют не пользоваться парфюмами в дороге — интенсивный навязчивый запах может спровоцировать тошноту, — отложить телефон и книгу, смотреть перед собой (а не в окно) и сидеть по ходу движения.