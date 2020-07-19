Пять советов, как прожить летнюю беременность легко

Обычно лето – любимое время года для большинства из нас. Мы обожаем барбекю, летние вечеринки на природе, солнце и напитки у бассейна. Конечно, беременность требует значительных изменений во многих летних мероприятиях. Но если вы полны решимости наслаждаться летом и в ожидании малыша, то, поверьте, есть все шансы сделать его незабываемым!

Беременность это временно!

Если вы переживаете последние недели беременности в жаркой летней дымке – балуйте себя:

Необычными напитками

Нет ничего хуже, чем собираться у костра и быть единственным, кто пьет воду, наблюдая, как друзья и подруги наслаждаются своим пивом под летним солнцем. Не чувствуйте себя обделенной!

Вместо того, чтобы грустно тянуться к воде, найдите для себя интересные рецепты освежающих напитков, чтобы насладиться ощущением праздника. Если ожидается пикник или вечеринка, запаситесь лимонадом или приготовьте фруктовые напитки с газировкой, украсьте свой бокал кусочками фруктов и листьями мяты. У вас отличный бонус перед друзьями – с утра вы будете гораздо бодрей, чем они!

Купанием

Какое лето без пляжа или бассейна? Беременность не помеха, чтобы пойти поплавать! Купите специальный купальник для растущего животика. Он должен быть удобным и, что важно для настроения, – красивым.

После того, как вы весь день носите свой животик, очень приятно почувствовать себя невесомой в приятной прохладе воды и остыть.

Если вы на пляже – убедитесь, что проводите основное время в тени, пьете много воды и пользуетесь солнцезащитным кремом.

Носите красивые платья

Платья идеально подходят для гардероба будущей мамы. Это то, что заставляет вас выглядеть и чувствовать себя лучше всех. Летняя беременность чудесна тем, что вам не нужно носить много слоев теплой одежды и шнуровать зимние ботинки.

Платья дают чувство свободы и женственности и позволяют всегда хорошо выглядеть в сочетании с круглым животиком.

Для максимального комфорта подберите к летним платьям пару тонких велосипедных шорт, которые можно незаметно носить, чтобы избежать раздражения.

Наслаждайтесь сезонной едой

Летние месяцы это барбекю, вечеринки и разнообразие фруктов и овощей. Честно – это лучшее время года, чтобы поесть! Воспользуйтесь тем, что ваша беременность пришлась на летний сезон. Запасайтесь летними вкусностями – клубникой, персиками, арбузами! Они не только подарят наслаждение от вкуса и аромата, но еще и будут полезны для вас и ребенка!

Сохраняйте спокойствие и заботьтесь о комфорте

Если жара выматывает вас даже дома – не лишним будет приобрести кондиционер. Приятно чувствовать себя спокойно и свежо в собственном доме, когда нужно отдохнуть от летней жары. Уют и комфорт дома после жаркого дня на улице дает душевное равновесие. Кроме того, в прохладе легче делать домашние дела и подготавливать все необходимое для встречи с малышом. Если жара проникает в окна – держите дом в темноте, закрывая жалюзи и блокируя жаркое летнее солнце.

Безусловно, лето может оказаться немного сложнее, если вы беременны. Будут дни, когда вы будете чувствовать себя измотанной.

Когда вам тяжело и жарко – помните, что есть много положительных вещей, которые вам все еще доступны – и балуйте ими себя.