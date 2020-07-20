Сила в капле: что такое флюиды для волос и как они работают?

Если не лениться и запастись кое-какими бьюти-средствами для волос, можно здорово сэкономить на походах в салон красоты. «Домашний Очаг» решил разобраться в тонкостях домашнего ухода и выяснили, что флюиды для волос — незаменимая штука для красоты, питания, блеска и увлажнения шевелюры. Рассказываем, что это, как работает и как выбрать лучший для себя вариант.

Что это?

Флюид — любой несмываемый уход, который наносится на чистые волосы. Это спреи, масла, кондиционеры, тоники, сыворотки и далее по списку. Главное требование к флюиду — невесомость и водная консистенция, чтобы он не утяжелял волосы и не скрадывал объем. Ну и, легкий лечебный эффект, разумеется. Эти средства могут скрыть секущиеся кончики, разгладить пряди по всей длине, придать блеск и объем. То, что нужно! А еще, в отличие от различных масок, флюид прост в применении и нанести его не составит труда.

Как это работает?

Флюид, по сути своей, экспресс-средство. Оно не может действовать так глубоко, как салонная процедура. Но здесь мы берем количеством! Любой стилист подтвердит, что лучше ухаживать за волосами ежедневно, чем один раз побывать в салоне и забыть о домашнем уходе до следующей стрижки.

Молекулы любого флюида очень маленькие, чтобы быстро проникнут в структуру волоса и навести там порядок. Вы можете быть уверены, что волосы обретут блеск и лоск за пару минут перед тем, как побежать на свидание мечты.

Виды флюидов

Флюиды можно делить по двум категориям: по предназначению и по консистенции. С первой все понятно, выбираете тот, что решает вашу проблему и радуетесь отражению в зеркале. А по второй мы сделали подборку лучших средств, которые оправдали наш ожидания.

Флюидное масло

Его применяют для легкого расчесывания и придания голливудского блеска (того самого, который мы видим в рекламах шампуней). Он намного легче натурального масла, а в его составе силиконы, отвечающие за гладкость и блеск. Кстати, силиконов бояться не стоит, доказано. что без них волосы становятся сухими и ломкими. Масло Elseve Huile Extraordinaire содержит целых 6 эфирных масел, которые за пару минут преображают волосы и визуально спаивают секущиеся концы.

Спреи для волос

Здесь явно есть из чего выбирать: спреи увлажняют, работают термозащитой, защищают от солнца и облегчают расчесывание. Среди них есть те, что можно нанести на влажные волосы, а есть экспресс-варианты, которые нужно поселить в сумке на случай незапланированного мероприятия. Рекомендуем иметь в арсенале оба варианта! Тем более, стоят они недорого, а работают на «отлично».

Крем