Сила в капле: что такое флюиды для волос и как они работают?

Спасают в самых экстренных ситуациях, придают нереальный аромат и это еще не весь список достоинств модных флюидов для волос.
Если не лениться и запастись кое-какими бьюти-средствами для волос, можно здорово сэкономить на походах в салон красоты. «Домашний Очаг» решил разобраться в тонкостях домашнего ухода и выяснили, что флюиды для волос — незаменимая штука для красоты, питания, блеска и увлажнения шевелюры. Рассказываем, что это, как работает и как выбрать лучший для себя вариант.
Флюид — любой несмываемый уход, который наносится на чистые волосы. Это спреи, масла, кондиционеры, тоники, сыворотки и далее по списку. Главное требование к флюиду — невесомость и водная консистенция, чтобы он не утяжелял волосы и не скрадывал объем. Ну и, легкий лечебный эффект, разумеется. Эти средства могут скрыть секущиеся кончики, разгладить пряди по всей длине, придать блеск и объем. То, что нужно! А еще, в отличие от различных масок, флюид прост в применении и нанести его не составит труда.
Как это работает?
Флюид, по сути своей, экспресс-средство. Оно не может действовать так глубоко, как салонная процедура. Но здесь мы берем количеством! Любой стилист подтвердит, что лучше ухаживать за волосами ежедневно, чем один раз побывать в салоне и забыть о домашнем уходе до следующей стрижки.
Молекулы любого флюида очень маленькие, чтобы быстро проникнут в структуру волоса и навести там порядок. Вы можете быть уверены, что волосы обретут блеск и лоск за пару минут перед тем, как побежать на свидание мечты.
Флюиды можно делить по двум категориям: по предназначению и по консистенции. С первой все понятно, выбираете тот, что решает вашу проблему и радуетесь отражению в зеркале. А по второй мы сделали подборку лучших средств, которые оправдали наш ожидания.
Флюидное масло
Его применяют для легкого расчесывания и придания голливудского блеска (того самого, который мы видим в рекламах шампуней). Он намного легче натурального масла, а в его составе силиконы, отвечающие за гладкость и блеск. Кстати, силиконов бояться не стоит, доказано. что без них волосы становятся сухими и ломкими. Масло Elseve Huile Extraordinaire содержит целых 6 эфирных масел, которые за пару минут преображают волосы и визуально спаивают секущиеся концы.
Спреи для волос
Здесь явно есть из чего выбирать: спреи увлажняют, работают термозащитой, защищают от солнца и облегчают расчесывание. Среди них есть те, что можно нанести на влажные волосы, а есть экспресс-варианты, которые нужно поселить в сумке на случай незапланированного мероприятия. Рекомендуем иметь в арсенале оба варианта! Тем более, стоят они недорого, а работают на «отлично».
Крем
Впрочем, работает так же как и крем для тела: на увлажнение и питание. Но есть одно важное правило: его нужно наносить на влажные волосы, чтобы не было утяжеляющего эффекта. Он вполне заменяют маску, а выигрывает тем, что его не нужно смывать. Есть средства, работающие по запросу волос: сухие — увлажняет, слабые — питает.
Натуральное масло
Гораздо тяжелее флюидного масла, но и эффект у него более весомый. Если флюидное масло просто спаивает кончики, натуральное лечит и предотвращает сечение, если начать применять его сразу после стрижки. Наносить натуральное масло нужно строго на кончики. Не более 2−3 капель на весь объем, иначе есть риск получить эффект грязных и жирных волос.
Сыворотка
Они могут продаваться в ампулах или в привычных флаконах. Главная их особенность — мегаконцентрация полезных веществ. Их советуют применять после того, как волосы испытали сильнейший стресс: загар без защиты, укладка с тонной фиксирующих средств, горячий утюжок или грубое расчесывание. Пользоваться ими достаточно раз в неделю, чтобы поддерживать здоровье и красивый внешний вид волос.
Мист
Редко несет особо полезное свойство. Хотя… хорошее настроение на весь день! Чем не польза? Мисты для волос — специальные ароматы для волос, которые, в отличие от обычных духов, не содержат спирт и масла. Как он держится? Довольно просто: волосы у на пористые и сухие, поэтому прекрасно впитывают любой аромат. К сожалению, даже самый неприятный. А ароматный мист поможет маскировать запах загрязненного воздуха дыма и еды (уличные кафешки с безумным ароматом хлеба и жареного мяса никто не отменял!). Сейчас многие бренды в дополнение к основным ароматам впускают отдельно и мисты для волос.
Особенности состава
Если вы выбираете сыворотку для решения определенной проблемы, обязательно обратите внимание на этикетку, вернее, на состав.
- Для ухода за секущимися концами обратите внимание на флюиды с протеинами и силиконами, маслами арганы и ши. Они образают водооталкивающую пленку и облегчают расчесывание.
- Для устранения тусклости и пушения — кератин и натуральные растительные масла. Первый отвечает за реконструкцию структуры, а второй придает эластичность
- Для устранения сухости и ломкости — глицерин и гиалуроновая кислота. Суперувлажнение гарантировано.
- Для укладки и создания прически — протеины злаковых и комплекс полимеров. Фиксируют укладку и защищают от внешних воздействий.
- Для восстановления поврежденных волос после фена, утюжка или плойки выбирайте флюиды с термозащитой.
- Для защиты от внешней среды были рождены продукты с УФ-фильтрами. Все, чтобы защититься от пересушивания, а то и выгорания волос в солнечную погоду.
- Для оздоровления кожи головы — эфирные масла, например, майорана и/или лаванды. Питание корней и последующий их вид начинаются именно с кожи головы.