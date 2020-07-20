Как сделать, чтобы бретельки не врезались в плечи и еще шасть лайфхаков с бюстгальтером

Если вылезла «косточка»

Такая поломка может произойти как с ношеным, так и с совсем новым бельем — например, при некачественной обработке шва или неправильном подборе размера чашки. Но ваш бюстгальтер еще можно спасти.

Вставьте «косточку» обратно и заклейте отверстие кусочком молескина. Плотная и прочная ткань на хлопчатобумажной основе защитит белье от дальнейших повреждений и продлит срок его службы.

Чтобы чашечки не деформировались

Самый верный способ защитить белье от деформации — хранить бюстгальтеры, вложив их друг в друга. Кстати, такое хранение еще и помогает сэкономить место в шкафу. А вот вешалка для бюстгальтера противопоказана — при таком способе бретельки могут довольно быстро растянуться.

Если бюстгальтер нужно быстро высушить

Белье на основе поролона сохнет довольно долго. При этом выжимать на высоких оборотах его нельзя — есть риск, что бюстгальтер придет в негодность. Сократить время ожидания можно при помощи недорогого кухонного гаджета — сушилки для салатных листьев. Поместите белье в центральную корзину и несколько раз прокрутите в центрифуге, чтобы избавиться от лишней влаги.

Как выстирать спортивный бюстгальтер

Спортивную одежду, сшитую из технологичных тканей, не рекомендуется стирать в машине с использованием обычных порошков — в противном случае материал может потерять свои свойства. Чтобы избежать этого, после тренировки примите душ прямо в бюстгальтере.

Мягкие моющие средства (мыло или гель) — хорошая альтернатива машинной стирке.

После этого снимите бюстгальтер, прополосните его в проточной воде и повесьте сушиться.

Если бретельки растянулись

Бретельки оказались слишком длинными или быстро растянулись во время носки? Исправьте ситуацию с помощью специальной клипсы. Это недорогое приспособление надежно удерживает лямки в области лопаток, сокращая их длину.

Как увеличить объем бюстгальтера

Если чашка бюстгальтера идеально вам подходит, но в объеме пояс оказался маловат, не отчаивайтесь: его можно расширить с помощью застежек-удлинителей. Такие можно приобрести в большинстве магазинов нижнего белья, сетевых гипермаркетах или в интернете — и стоят они совсем недорого.

Как избавиться от вмятин на плечах