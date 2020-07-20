Лучший рецепт дрожжевых пирожков с яблоками и корицей

В каждом доме наверняка есть фирменный рецепт пирожков с яблоками. Наш вариант подкупает своей простотой и доступностью. Такие пирожки всегда удаются и получаются очень пышными, мягкими и нежными.
Время приготовления: 3 часа
Калорийность: 241 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 5 столовых ложек сахара
- 5 столовых ложек растительного масла
- 50 г свежих дрожжей
- щепотка соли
- 5 стаканов муки + для раскатывания
- взбитое яйцо
Для начинки:
- яблоки
- сахар
- корица
Способ приготовления:
- Молоко, сахар и растительное масло смешать в миске и довести до кипения.
- Выключить огонь и оставить на полчаса, чтобы смесь остыла.
- Добавить раскрошенные свежие дрожжи, оставить на 5 минут.
- Всыпать просеянную муку, добавить щепотку соли и с помощью двух столовых ложек замесить густое и липкое тесто.
- Накрыть его полотенцем и поставить в теплое место.
- Отделить кусок теста, слегка обвалять его в муке и сделать колбаску. Разрезать ее на кусочки, аккуратно раскатать.
- В центр положить кусочки яблок, посыпать их сахаром и молотой корицей по вкусу. Защипать края.
- Выложить заготовки на смазанный маслом и присыпанный мукой противень. Смазать взбитым яйцом.
- Выпекать пирожки в разогретой до 180-200 ºС духовке около 20 минут.
- Переложить на тарелку, накрыть полотенцем и дать немного остыть.