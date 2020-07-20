Энергетика стрижки: о чем расскажут кудряшки, нужно ли носить челку и кому навредит коса до пояса

В современном мире прическа — это личный выбор каждого, основанный на собственных предпочтениях, моде или удобстве. Но с точки зрения энергетики, стрижка — не просто дань моде, а мощная сила, способная коренным образом изменить судьбу. Ученые утверждают: самооценка женщины полностью зависит от того, что у нее на голове.

Сила волос

Многократные исследования подтверждают: волосы хранят воспоминания. Анализ структуры одного волоска может показать, с какими неприятностями сталкивался человек, в какой среде он живет, какие у него есть заболевания и пагубные привычки. И чем длиннее волос, тем больше информации можно из них получить. Но волосы хранят не только физическую, но и энергетическую информацию.

Волосы — это своеобразные «проводники» жизненной силы из пространства в организм. Испокон веков волосы назвали зеркалом здоровья, причем не только физического, но и духовного. Существовал даже свод обязательных правил по уходу за волосами, поскольку они считались вместилищем жизненной энергии, которая укрепляла и защищала весь род.

Энергетическая сила прически

Прическа может рассказать очень многое о своей хозяйке. Например, вьющиеся, кудрявые волосы указывают на то, что женщина обладает быстрым, неспокойным мышлением, а обладательнице гладких волос свойственны спокойствие и размеренность. Волосы усиливают умственную силу, которая наделяет магическими способностями, поэтому чем длиннее волосы, тем сильнее развита интуиция.

Сейчас в моде неряшливые укладки и челки, что с точки зрения энергетики довольно опасно. На Руси считали, что челка закрывает судьбу, и только аккуратная прическа и хорошо расчесанные волосы гарантировали хозяйке счастливую жизнь. Например, низкий пучок способствует спокойствию и развитию миролюбивых женских качеств. Хвост придает силу, решительность и инициативность. Коса успокаивает ум женщины, гармонизирует внутренний мир, дает ощущение стабильности и счастья. И конечно, чем гуще и длиннее волос, тем лучше! Но не забывайте, что судьба зависит не только от длины, но и от красоты и здоровья волос. В идеале волосы, собранные в хвост или косу, должны быть ниже лопаток.

Конечно, длинные волосы — это украшение женщины и сильная связь с Высшими силами, но, к сожалению, волосы хранят память, и далеко не все события несут в себе только положительные воспоминания. Случаются потери, трагедии и беды, и энергия этих событий сохраняется на волосах. Поэтому многие биоэнергетики советуют обрезать волосы, а вместе с ними отсечь негативное прошлое и исключить повторение гнетущих событий.

Разные прически несут разную энергетику: