Энергетика стрижки: о чем расскажут кудряшки, нужно ли носить челку и кому навредит коса до пояса

В волосах женщины ее сила, энергия, очарование и мудрость. Прическа, подобранная по всем законам энергетики, может стать счастливым талисманом для любой женщины, пишет dailyhoro.ru.
В современном мире прическа — это личный выбор каждого, основанный на собственных предпочтениях, моде или удобстве. Но с точки зрения энергетики, стрижка — не просто дань моде, а мощная сила, способная коренным образом изменить судьбу. Ученые утверждают: самооценка женщины полностью зависит от того, что у нее на голове.
Сила волос
Многократные исследования подтверждают: волосы хранят воспоминания. Анализ структуры одного волоска может показать, с какими неприятностями сталкивался человек, в какой среде он живет, какие у него есть заболевания и пагубные привычки. И чем длиннее волос, тем больше информации можно из них получить. Но волосы хранят не только физическую, но и энергетическую информацию.
Волосы — это своеобразные «проводники» жизненной силы из пространства в организм. Испокон веков волосы назвали зеркалом здоровья, причем не только физического, но и духовного. Существовал даже свод обязательных правил по уходу за волосами, поскольку они считались вместилищем жизненной энергии, которая укрепляла и защищала весь род.
Энергетическая сила прически
Сейчас в моде неряшливые укладки и челки, что с точки зрения энергетики довольно опасно. На Руси считали, что челка закрывает судьбу, и только аккуратная прическа и хорошо расчесанные волосы гарантировали хозяйке счастливую жизнь. Например, низкий пучок способствует спокойствию и развитию миролюбивых женских качеств. Хвост придает силу, решительность и инициативность. Коса успокаивает ум женщины, гармонизирует внутренний мир, дает ощущение стабильности и счастья. И конечно, чем гуще и длиннее волос, тем лучше! Но не забывайте, что судьба зависит не только от длины, но и от красоты и здоровья волос. В идеале волосы, собранные в хвост или косу, должны быть ниже лопаток.
Конечно, длинные волосы — это украшение женщины и сильная связь с Высшими силами, но, к сожалению, волосы хранят память, и далеко не все события несут в себе только положительные воспоминания. Случаются потери, трагедии и беды, и энергия этих событий сохраняется на волосах. Поэтому многие биоэнергетики советуют обрезать волосы, а вместе с ними отсечь негативное прошлое и исключить повторение гнетущих событий.
Разные прически несут разную энергетику:
- удлиненные волосы почитались с древних времен: роскошные гривы красавиц во все века внушали благоговение и считались символом красоты;
- средние волосы, ниже плеч, запоминаются как признак средневекового благородства и аристократизма. Такая длина волос хороша для семейной жизни, она дает женщине управление ситуацией в семье и помогает находиться в балансе между слишком сильной активностью и спокойствием;
- короткие волосы делают женщину более активной, позволяют быстро принимать решения. Короткая стрижка — очень стильная и энергетическая прическа, которая наделяет женщину боевыми качествами.