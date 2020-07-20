Как приготовить классический коктейль «Лонг-Айленд»

Этот американский коктейль делают на основе пяти алкогольных напитков, пишет «Сегодня». Подается напиток вместе с трубочкой.
«Лонг-Айленд» – один из самых крепких коктейлей, названный в честь первого заселенного острова в Нью-Йоркской бухте. Он состоит из равных частей водки, джина, текилы, рома и трипл-сек, а также лайма, колы и большого количества льда.
Коктейль «Лонг-Айленд»
Время приготовления: 5 минут
Калорийность: 209 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 мл ванильной водки
- 50 мл сухого джина
- 50 мл текилы
- 50 мл рома
- 50 мл трипл-сек
- 50-100 мл свежего сока лайма
- лед
- 500 мл колы
- 2 лайма, нарезанных дольками
Способ приготовления
- Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл-сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу.
- Наполовину заполните кувшин льдом, перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными.
- Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма.
- Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте в них коктейль.