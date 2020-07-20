Пн, 20.07.2020

Как приготовить классический коктейль «Лонг-Айленд»

Коктейль. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Этот американский коктейль делают на основе пяти алкогольных напитков, пишет «Сегодня». Подается напиток вместе с трубочкой.

«Лонг-Айленд» – один из самых крепких коктейлей, названный в честь первого заселенного острова в Нью-Йоркской бухте. Он состоит из равных частей водки, джина, текилы, рома и трипл-сек, а также лайма, колы и большого количества льда.

 

Коктейль «Лонг-Айленд»

Время приготовления: 5 минут

Калорийность: 209 ккал на 100 г

Ингредиенты:
  • 50 мл ванильной водки
  • 50 мл сухого джина
  • 50 мл текилы
  • 50 мл рома
  • 50 мл трипл-сек
  • 50-100 мл свежего сока лайма
  • лед
  • 500 мл колы
  • 2 лайма, нарезанных дольками

Способ приготовления

 
  1. Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл-сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу.
  2. Наполовину заполните кувшин льдом, перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными.
  3. Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма.
  4. Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте в них коктейль.
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