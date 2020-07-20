Пн, 20.07.2020

Удивительные летние рецепты на основе арбуза: очень вкусно, а главное на талии не отложится

Жареный арбуз.

ФОТО: depositphotos.com

Предлагаем ознакомиться с чрезвычайно простыми рецептами летних легких блюд на основе арбуза. Ведь кто не любит жарким летом прохладный и сладкий арбуз? Из этого летнего чуда можно приготовить целый обед! Необычными рецептами поделился портал Novorab.ru.
 

Салат из жареного арбуза

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков арбуза по 100 г
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 5 ч. л. сока лайма или лимона
  • сыр фета — 150 г
  • свежие листья мяты – 10 шт.
  • салатная зелени (рукола, латук, кресс-салат) – 300 г
  • соль, перец и жареные семена тыквы

Приготовление: на гриле обжарить в течение одной минуты с одной стороны, предварительно высушив бумажным полотенцем, освобожденные от косточек кусочки арбуза.  Смешать зелень с 2 ложками лимонного и лаймового сока, подсолить и сбрызнуть оливковым маслом.

Зелень выкладываем на большое блюдо, на нее — кусочки арбуза (поджаренной стороной вверх, кубики феты, несколько нежареных арбузных кусочков. Теперь поливаем оставшимся соком лимона или лайма, присыпаем солью и перцем по вкусу, украшаем мятой и тыквенными семечками.

Соленый арбуз на скорую руку

Ингредиенты:  

  • 4,5-5 кг арбуза
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 веточки укропа
  • 4 л воды
  • 4 ст. л. соли
  • 3 веточки петрушки

Приготовление: арбуз режем на ломтики, Не срезаем корочки, но удаляем семена. Зелень крупно нарезаем, чеснок измельчаем и кладем на дно эмалированной кастрюли. Арбузные кусочки кладем в кастрюлю, чтобы крышка закрывалась. Соль растворяем в воде, перемешиваем, выливаем рассол в кастрюлю. Кастрюлю закрываем крышкой, ставим гнет.
Кастрюлю ставим в теплое место на 4 дня. Затем убираем гнет и ставим в холодильник на трое суток.

Холодный суп из арбуза

Ингредиенты:
арбуз – 500 г
огурцы – 150 г
помидоры – 300 г
базилик – 30 г 
лимон – 1 шт.
соль и любимые специи – по вкусу
лук зеленый – 40 г

Приготовление: мякоть арбуза очистить от косточек и пробить блендером. Оставьте несколько кусочков для украшения супа. Огурцы и помидоры режем кубиками, оставляем несколько штук для украшения, а остальное снова пробиваем блендером.  Выжимаем сок из лимона. Соединяем все жидкости в одной кастрюле, кладем кусочки арбуза и овощей, солим и приправляем специями. Теперь нужно отправить суп  в холодильник на 3 часа.
Перед подачей украшаем мелконарезанным зеленым луком, базиликом, слайсами из огурцов или дольками лимона.

Салат из арбуза с помидорами и фетой

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. красного винного уксуса
  • 1 ч. л. соли
  • ¼ ч. л. свежемолотого черного перца
  • половина чашки оливкового масла
  • 1 очищенный огурец
  • половинка небольшого красного лука
  • 3 помидора
  • 3,5 чашки арбуза без косточек
  • 1 красный болгарский перец
  • 200 г сыра фета
  • 1 стакан мелко порубленных свежих листьев мяты

Приготовление: арбуз и болгарский перец нарезаем небольшими кусочками, фету — кубиками размером 1−1,5 см. Готовим заправку: смешиваем уксус, соль и перец, добавляем оливковое масло, взбиваем.

Огурец разрезаем вдоль пополам, удаляем семена ложкой, нарезаем тонкими ломтиками в виде полумесяца. Лук режем тонкими полукольцами. Перед подачей все ингредиенты смешиваем в миске и поливаем заправкой. Посыпаем мятой.

Прохладительный напиток из арбуза

Ингредиенты:

  • половина большого арбуза
  • 4 стакана воды 
  • 8 свежих листьев мяты и сок половины лайма по вкусу
  • 3 ст. л. сахара или меда

Приготовление: половину арбузной мякоти и половину воды помещаем в блендер и превращаем в однородное пюре. Процеживаем жидкость через сито в кувшин или большую миску, добавляем листья мяты и сахар. Смешиваем до однородной массы, еще раз процеживаем и добавляем сок лайма. Перед подачей лучше охладить или добавить кубики льда.

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