Удивительные летние рецепты на основе арбуза: очень вкусно, а главное на талии не отложится

Предлагаем ознакомиться с чрезвычайно простыми рецептами летних легких блюд на основе арбуза. Ведь кто не любит жарким летом прохладный и сладкий арбуз? Из этого летнего чуда можно приготовить целый обед! Необычными рецептами поделился портал Novorab.ru.
Салат из жареного арбуза
Ингредиенты:
- 8 ломтиков арбуза по 100 г
- 2 ст. л. оливкового масла
- 5 ч. л. сока лайма или лимона
- сыр фета — 150 г
- свежие листья мяты – 10 шт.
- салатная зелени (рукола, латук, кресс-салат) – 300 г
- соль, перец и жареные семена тыквы
Приготовление: на гриле обжарить в течение одной минуты с одной стороны, предварительно высушив бумажным полотенцем, освобожденные от косточек кусочки арбуза. Смешать зелень с 2 ложками лимонного и лаймового сока, подсолить и сбрызнуть оливковым маслом.
Зелень выкладываем на большое блюдо, на нее — кусочки арбуза (поджаренной стороной вверх, кубики феты, несколько нежареных арбузных кусочков. Теперь поливаем оставшимся соком лимона или лайма, присыпаем солью и перцем по вкусу, украшаем мятой и тыквенными семечками.
Соленый арбуз на скорую руку
Ингредиенты:
- 4,5-5 кг арбуза
- 5 зубчиков чеснока
- 3 веточки укропа
- 4 л воды
- 4 ст. л. соли
- 3 веточки петрушки
Приготовление: арбуз режем на ломтики, Не срезаем корочки, но удаляем семена. Зелень крупно нарезаем, чеснок измельчаем и кладем на дно эмалированной кастрюли. Арбузные кусочки кладем в кастрюлю, чтобы крышка закрывалась. Соль растворяем в воде, перемешиваем, выливаем рассол в кастрюлю. Кастрюлю закрываем крышкой, ставим гнет.
Кастрюлю ставим в теплое место на 4 дня. Затем убираем гнет и ставим в холодильник на трое суток.
Холодный суп из арбуза
Ингредиенты:
арбуз – 500 г
огурцы – 150 г
помидоры – 300 г
базилик – 30 г
лимон – 1 шт.
соль и любимые специи – по вкусу
лук зеленый – 40 г
Приготовление: мякоть арбуза очистить от косточек и пробить блендером. Оставьте несколько кусочков для украшения супа. Огурцы и помидоры режем кубиками, оставляем несколько штук для украшения, а остальное снова пробиваем блендером. Выжимаем сок из лимона. Соединяем все жидкости в одной кастрюле, кладем кусочки арбуза и овощей, солим и приправляем специями. Теперь нужно отправить суп в холодильник на 3 часа.
Перед подачей украшаем мелконарезанным зеленым луком, базиликом, слайсами из огурцов или дольками лимона.
Салат из арбуза с помидорами и фетой
Ингредиенты:
- 4 ст.л. красного винного уксуса
- 1 ч. л. соли
- ¼ ч. л. свежемолотого черного перца
- половина чашки оливкового масла
- 1 очищенный огурец
- половинка небольшого красного лука
- 3 помидора
- 3,5 чашки арбуза без косточек
- 1 красный болгарский перец
- 200 г сыра фета
- 1 стакан мелко порубленных свежих листьев мяты
Приготовление: арбуз и болгарский перец нарезаем небольшими кусочками, фету — кубиками размером 1−1,5 см. Готовим заправку: смешиваем уксус, соль и перец, добавляем оливковое масло, взбиваем.
Огурец разрезаем вдоль пополам, удаляем семена ложкой, нарезаем тонкими ломтиками в виде полумесяца. Лук режем тонкими полукольцами. Перед подачей все ингредиенты смешиваем в миске и поливаем заправкой. Посыпаем мятой.
Прохладительный напиток из арбуза
Ингредиенты:
- половина большого арбуза
- 4 стакана воды
- 8 свежих листьев мяты и сок половины лайма по вкусу
- 3 ст. л. сахара или меда
Приготовление: половину арбузной мякоти и половину воды помещаем в блендер и превращаем в однородное пюре. Процеживаем жидкость через сито в кувшин или большую миску, добавляем листья мяты и сахар. Смешиваем до однородной массы, еще раз процеживаем и добавляем сок лайма. Перед подачей лучше охладить или добавить кубики льда.