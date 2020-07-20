Удивительные летние рецепты на основе арбуза: очень вкусно, а главное на талии не отложится

Салат из жареного арбуза

Ингредиенты:

8 ломтиков арбуза по 100 г

2 ст. л. оливкового масла

5 ч. л. сока лайма или лимона

сыр фета — 150 г

свежие листья мяты – 10 шт.

салатная зелени (рукола, латук, кресс-салат) – 300 г

соль, перец и жареные семена тыквы

Приготовление: на гриле обжарить в течение одной минуты с одной стороны, предварительно высушив бумажным полотенцем, освобожденные от косточек кусочки арбуза. Смешать зелень с 2 ложками лимонного и лаймового сока, подсолить и сбрызнуть оливковым маслом.

Зелень выкладываем на большое блюдо, на нее — кусочки арбуза (поджаренной стороной вверх, кубики феты, несколько нежареных арбузных кусочков. Теперь поливаем оставшимся соком лимона или лайма, присыпаем солью и перцем по вкусу, украшаем мятой и тыквенными семечками.

Соленый арбуз на скорую руку

Ингредиенты:

4,5-5 кг арбуза

5 зубчиков чеснока

3 веточки укропа

4 л воды

4 ст. л. соли

3 веточки петрушки

Приготовление: арбуз режем на ломтики, Не срезаем корочки, но удаляем семена. Зелень крупно нарезаем, чеснок измельчаем и кладем на дно эмалированной кастрюли. Арбузные кусочки кладем в кастрюлю, чтобы крышка закрывалась. Соль растворяем в воде, перемешиваем, выливаем рассол в кастрюлю. Кастрюлю закрываем крышкой, ставим гнет.

Кастрюлю ставим в теплое место на 4 дня. Затем убираем гнет и ставим в холодильник на трое суток.

Холодный суп из арбуза

Ингредиенты:

арбуз – 500 г

огурцы – 150 г

помидоры – 300 г

базилик – 30 г

лимон – 1 шт.

соль и любимые специи – по вкусу

лук зеленый – 40 г

Приготовление: мякоть арбуза очистить от косточек и пробить блендером. Оставьте несколько кусочков для украшения супа. Огурцы и помидоры режем кубиками, оставляем несколько штук для украшения, а остальное снова пробиваем блендером. Выжимаем сок из лимона. Соединяем все жидкости в одной кастрюле, кладем кусочки арбуза и овощей, солим и приправляем специями. Теперь нужно отправить суп в холодильник на 3 часа.

Перед подачей украшаем мелконарезанным зеленым луком, базиликом, слайсами из огурцов или дольками лимона.

Салат из арбуза с помидорами и фетой

Ингредиенты:

4 ст.л. красного винного уксуса

1 ч. л. соли

¼ ч. л. свежемолотого черного перца

половина чашки оливкового масла

1 очищенный огурец

половинка небольшого красного лука

3 помидора

3,5 чашки арбуза без косточек

1 красный болгарский перец

200 г сыра фета

1 стакан мелко порубленных свежих листьев мяты

Приготовление: арбуз и болгарский перец нарезаем небольшими кусочками, фету — кубиками размером 1−1,5 см. Готовим заправку: смешиваем уксус, соль и перец, добавляем оливковое масло, взбиваем.

Огурец разрезаем вдоль пополам, удаляем семена ложкой, нарезаем тонкими ломтиками в виде полумесяца. Лук режем тонкими полукольцами. Перед подачей все ингредиенты смешиваем в миске и поливаем заправкой. Посыпаем мятой.

Прохладительный напиток из арбуза

Ингредиенты:

половина большого арбуза

4 стакана воды

8 свежих листьев мяты и сок половины лайма по вкусу

3 ст. л. сахара или меда