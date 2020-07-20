Не только антиперспирант: пять эффективных способов избавиться от пота надолго

Ионофорез

Ионофорез – один из самых безопасных и эффективных способов борьбы с повышенным потоотделением. Эта процедура предназначена для ладоней и стоп. Руки и ноги опускаются в ванночки с водой, к ним с помощью специального аппарата бегут слабые электрические импульсы. Микротоки доставляют лекарственные вещества напрямую к потовым железам. Длится такая процедура около 20–40 минут, а курс состоит из 5-10 повторений, которые выполняются ежедневно или через день.

Лазер

Если некоторые процедуры лишь блокируют работу потовых желез, то лазер позволяет избавиться от них раз и навсегда. Операция проводится под местной анестезией. Хирург делает микропрокол диаметром не более 1 мм, через который вводит под кожу тонкую лазерную трубочку. Воздействию подвергаются только железы, а кожа и окружающие ткани остаются нетронутыми. Процесс длится 30-40 минут, после чего на обрабатываемый участок накладывается повязка, которую нужно носить несколько дней.

Уколы ботокса

Инъекции ботокса помогают не только спрятать морщины, но и забыть о потливости. Чаще всего этой процедуре подвергают подмышечные впадины, а также ладони, стопы и лицо. Перед сеансом откажись от дезодоранта, чтобы врач увидел полную картину. Чтобы не колоть наобум, а точечно наносить удары по проблемным местам, специалисты проводят пробу Минора: подмышки смазывают йодом и посыпают крахмалом. Там, где крахмал приобретает фиолетовый оттенок, находятся самые активные железы. Процедура относительно безболезненная и, как правило, не требует анестезии. Она займет не более 15 минут, а результат будет радовать примерно полгода.

Удаление части кожи

Самым радикальным методом борьбы с потливостью станет удаление части кожи. Проводится такая операция только в зоне подмышек, но у нее есть один недостаток – вероятность появления длинного рубца или шрама. Несмотря на это, многие решаются лечь под скальпель хирурга, ведь эффективность этого способа равна 100%. Кроме того, пережившие операцию навсегда прощаются с волосами в этой области.

Диета