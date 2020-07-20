Не только антиперспирант: пять эффективных способов избавиться от пота надолго

На полках магазинов стоят армии дезодорантов и антиперспирантов, но что делать, если они не помогают и ладошки все равно предательски потеют, а на любимых блузках остаются желтые пятна? Решение есть! Cosmo собрал для тебя пять способов дать поту отпор.
Ионофорез
Ионофорез – один из самых безопасных и эффективных способов борьбы с повышенным потоотделением. Эта процедура предназначена для ладоней и стоп. Руки и ноги опускаются в ванночки с водой, к ним с помощью специального аппарата бегут слабые электрические импульсы. Микротоки доставляют лекарственные вещества напрямую к потовым железам. Длится такая процедура около 20–40 минут, а курс состоит из 5-10 повторений, которые выполняются ежедневно или через день.
Лазер
Если некоторые процедуры лишь блокируют работу потовых желез, то лазер позволяет избавиться от них раз и навсегда. Операция проводится под местной анестезией. Хирург делает микропрокол диаметром не более 1 мм, через который вводит под кожу тонкую лазерную трубочку. Воздействию подвергаются только железы, а кожа и окружающие ткани остаются нетронутыми. Процесс длится 30-40 минут, после чего на обрабатываемый участок накладывается повязка, которую нужно носить несколько дней.
Уколы ботокса
Инъекции ботокса помогают не только спрятать морщины, но и забыть о потливости. Чаще всего этой процедуре подвергают подмышечные впадины, а также ладони, стопы и лицо. Перед сеансом откажись от дезодоранта, чтобы врач увидел полную картину. Чтобы не колоть наобум, а точечно наносить удары по проблемным местам, специалисты проводят пробу Минора: подмышки смазывают йодом и посыпают крахмалом. Там, где крахмал приобретает фиолетовый оттенок, находятся самые активные железы. Процедура относительно безболезненная и, как правило, не требует анестезии. Она займет не более 15 минут, а результат будет радовать примерно полгода.
Удаление части кожи
Самым радикальным методом борьбы с потливостью станет удаление части кожи. Проводится такая операция только в зоне подмышек, но у нее есть один недостаток – вероятность появления длинного рубца или шрама. Несмотря на это, многие решаются лечь под скальпель хирурга, ведь эффективность этого способа равна 100%. Кроме того, пережившие операцию навсегда прощаются с волосами в этой области.
Диета
Рацион сильно влияет на наш организм, в том числе и на процессы потоотделения. Для начала проверь свое ежедневное меню. Некоторые продукты (пряности, алкоголь и сладкие газированные напитки) активируют выделение пота. Чтобы узнать, кто из них твой истинный «враг», проведи небольшой эксперимент. Для начала откажись от потенциально опасных продуктов, затем постепенно возвращай их по одному в свой рацион и внимательно следи за реакцией организма. Помимо «нарушителей спокойствия» на прилавках лежат и маленькие помощники, который уменьшают выработку пота, например сушеные яблоки и груши, гречка, красное мясо, а также молоко, твердые сыры, соя, кунжут и петрушка.