Малышева: откажитесь от еды, но потратьтесь на уколы красоты

– Каковы главные принципы здорового питания? Говорят, вовсе не обязательно есть несколько раз в день небольшими порциями, а нужно слушать свой организм. Так ли это?

– Принципы здорового питания очень просты: можно все. Нет ограничения на качество еды, но есть ограничения на ее количество. Порция должна быть 200–250 граммов. И ограничения общей калорийности дня — до 1200 ккал для женщин и примерно 1500 ккал для мужчин. Это для тех, кто ведет обычный образ жизни. Если у вас тяжелая работа или вы спортсмен, цифры могут измениться.

– Нужно ли вести счет калориям? Есть ли для этого простая универсальная формула?

– Вести или не вести счет калориям — ваше личное дело. В первом случае точно будете держаться в пределах нормы, это доказано. Универсальная формула простая: все калории мы получаем только с едой, а тратим их на самые разные вещи. Например, на работу организма — это так называемый основной обмен, на всевозможные физические нагрузки — ходьбу, бег. Получить с едой можно довольно большое количество килокалорий, а вот потерять их активно очень трудно.

– Новый модный тренд clean eating, или чистое питание, базируется на пищевых запретах. Принцип такого подхода — полезно только натуральное. Сначала люди отказываются от сахара и соли, потом от глютена, следующее ограничение — продукты можно есть только сырыми. В этом больше пользы или вреда?

– Недавно группа мировых экспертов провела анализ 47 разных диет. Оказалось, самые неэффективные — это диеты с ограничениями. Одни без углеводов, другие без глютена, без того, без сего… Их трудно придерживаться, и ничего хорошего они людям не дают. Идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов (фрукты, овощи, растительное масло), и, самое главное, она включает в себя 1,2 кг зелени в день. А худшими были признаны диеты Дюкана, Аткинса и другие белковые с резким ограничением углеводов.

– Правда ли, что соль в некотором количестве необходима для организма? А сахар?