Малышева: откажитесь от еды, но потратьтесь на уколы красоты

Летом все озабочены вопросами стройности. Еще более актуальной стала эта тема после самоизоляции. Какую диету выбрать? Можно ли все-таки есть соль, сахар, дрожжевой хлеб? На эти вопросы ответила wday.ru самый известный российский теледоктор.
– Каковы главные принципы здорового питания? Говорят, вовсе не обязательно есть несколько раз в день небольшими порциями, а нужно слушать свой организм. Так ли это?
– Принципы здорового питания очень просты: можно все. Нет ограничения на качество еды, но есть ограничения на ее количество. Порция должна быть 200–250 граммов. И ограничения общей калорийности дня — до 1200 ккал для женщин и примерно 1500 ккал для мужчин. Это для тех, кто ведет обычный образ жизни. Если у вас тяжелая работа или вы спортсмен, цифры могут измениться.
– Нужно ли вести счет калориям? Есть ли для этого простая универсальная формула?
– Вести или не вести счет калориям — ваше личное дело. В первом случае точно будете держаться в пределах нормы, это доказано. Универсальная формула простая: все калории мы получаем только с едой, а тратим их на самые разные вещи. Например, на работу организма — это так называемый основной обмен, на всевозможные физические нагрузки — ходьбу, бег. Получить с едой можно довольно большое количество килокалорий, а вот потерять их активно очень трудно.
– Новый модный тренд clean eating, или чистое питание, базируется на пищевых запретах. Принцип такого подхода — полезно только натуральное. Сначала люди отказываются от сахара и соли, потом от глютена, следующее ограничение — продукты можно есть только сырыми. В этом больше пользы или вреда?
– Недавно группа мировых экспертов провела анализ 47 разных диет. Оказалось, самые неэффективные — это диеты с ограничениями. Одни без углеводов, другие без глютена, без того, без сего… Их трудно придерживаться, и ничего хорошего они людям не дают. Идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов (фрукты, овощи, растительное масло), и, самое главное, она включает в себя 1,2 кг зелени в день. А худшими были признаны диеты Дюкана, Аткинса и другие белковые с резким ограничением углеводов.
– Правда ли, что соль в некотором количестве необходима для организма? А сахар?
– Они необходимы, но надо понимать, что мы их употребляем в любом случае, даже если полностью отменяем в чистом виде, потому что они содержатся во всех продуктах без исключения. Так, соль вы получаете с обычной едой в достаточном количестве, то же касается сахара, он есть во фруктах, в молоке и твороге, потому что в этих продуктах присутствует молочный сахар — лактоза, который состоит из галактозы и глюкозы, а это и есть прямой сахар.
– Много говорят о вреде дрожжевого хлеба. Но знаю, что дрожжи разрушаются в процессе приготовления…
– После термической обработки дрожжи полностью утрачивают все свои качества. Поэтому нет разницы, дрожжевой это хлеб или нет. Рассказы о том, что дрожжи из хлеба бродят в организме, — безграмотность.
– А что думают врачи о пользе цельнозернового хлеба?
– Конечно, врачи — за цельное зерно. Потому что его использование говорит о наличии в готовом продукте грубого волокна, необходимого для нормальной жизни организма.
– В последнее время пишут, что глутамат натрия, бензоат натрия, ароматизаторы, идентичные натуральным, и другие добавки в действительности безопасны. Так ли это?
– Все, что имеет слово «натрий», — это соль. И относиться к этим продуктам надо как к соли. Кроме того, глутамат натрия — довольно сильный аллерген.
– Лучше покупать продукты с упоминанием «без ГМО»?
– Надпись эта не несет никакого содержания. Это маркетинговый ход, основанный на том, что перепуганные люди за продукты без ГМО отдадут больше денег. Страхи, связанные с генно-модифицированными продуктами, ни на чем не основаны. Это совершенно безопасная еда.
– Есть ли стандарты необходимой физической нагрузки для мужчин и женщин? В случае нехватки времени и возможностей на зал ходьба пешком, езда на велосипеде и отказ от лифта могут стать заменой?
– Стандарты физической нагрузки существуют, они доказаны серьезными исследованиями. Выглядит это так: для того чтобы продлить жизнь и снизить риск инфарктов и инсультов, вы должны ходить 150 минут в неделю. Это значит 30 минут пять раз в неделю. Конечно, поездки на велосипеде и отказ от лифта принесут вам только пользу.
– Женщины от 40 и выше какие посоветуете современные безопасные и недорогостоящие процедуры красоты? Чем пользуетесь вы?
– Самое революционное, что придумала медицина за последние 20 лет, — это так называемые уколы красоты, то есть токсин ботулизма и филлеры (они все на основе гиалуроновой кислоты). Лучше откажитесь от избытка еды, но потратьте деньги на такие уколы, они действительно дают возможность не стареть. Я пользуюсь всеми достижениями современной медицины и, конечно, уколами красоты тоже. Чего и вам желаю.
– Читала, что нет медицинских исследований, подтверждающих, что проблемы с глазами могут возникнуть из-за долгой работы за монитором, и даже в темноте можно пользоваться компьютером без риска себе навредить. Что скажете?
– Обычно мы моргаем 16 раз в минуту, а когда смотрим на экран компьютера или телефона, то всего 4 раза в минуту. Поэтому главная патология, которая возникает при длительной работе за компьютером, — сухость поверхности глаз. Это серьезнейшая проблема, и учитывать ее нужно обязательно. На настоящий момент рекомендовано уменьшить зрительную нагрузку именно при работе с электронными приборами.
– Доказана ли эффективность черники, моркови и гимнастики для глаз в борьбе с офтальмологическими заболеваниями?
– Таких научных данных нет.