Пять вещей, которые преобразят ваш стиль до неузнаваемости

Не существует универсальных советов. Но существует универсальный гардероб! И этим 2020 год мало чем отличается, например, от 1970 года, уверяет wday.ru.
Мы, стилисты, подчас лукавим, утверждая, что гардероб должен быть индивидуальным. Но есть нечто объединяющее людей. Например, время, в которое мы живем; социальные группы, с которыми мы себя идентифицируем; магазины, в которых мы совершаем покупки. А значит, так или иначе в гардеробе отражаются веяния, тренды, прослеживаются влияния маркетинга.
Но тренды меняются, а люди как носили 50 и 60 лет назад брюки, свитера и плащи, так и носят. А значит, мы можем говорить об элементах одежды, которые уместны при любом образе жизни, возрасте и статусе. Это и есть «базовый» набор, который может преобразить вас стиль, изменив его до неузнаваемости. Что же это? Какие вещи должны быть всегда? Отвечает стилист Элла Маковей.
Брюки
Какие брюки наиболее универсальны? Это прежде всего костюмные варианты со стрелками спокойных тонов. Чтобы брюки можно было считать базовыми, необходимо выбирать те цвета, которые наиболее удачно сочетаются с большинством ваших «верхов». Это не обязательно должен быть черный цвет. Вы можете выбрать темные (бордо, коричневые, зеленые, синие) или светлые (беж, какао, серые). Все зависит от ваших предпочтений и привычек. Выбор же фасона брюк в большей мере зависит от морфологических особенностей. Брюки могут как скорректировать объем бедер, так и подчеркнуть формы. Длина должна подгоняться под обувь, которую вы носите основную часть дня. Помните: удлиненные варианты, а также клеши и палаццо предполагают каблук. Если вы не носите каблуки постоянно, то базовыми подобные модели для вас быть не могут.
Тонкий трикотажный свитер
Свитер, твин-сет, пуловер, водолазка — это все варианты базового «верха» для прохладной погоды. Основное требование к повседневному трикотажу — гладкая фактура и отсутствие объема пряжи. Тонкий свитер можно носить как первый слой, например, под рубашку или жакет. А можно надевать поверх футболки или рубашки. Выбирая цвет, стоит отдать предпочтение наиболее нейтральным тонам вашей гаммы или ахроматическим цветам (белый, серый, черный). В этом случае свитер будет универсальным.
Тренч или кардиган
Тренч — универсальная вещь, если вы живете в регионе, где температура от +5 до +17 держится продолжительное время, а погода ветреная и сырая. Если же климат сухой, можно присмотреться к удлиненным кардиганам. И тренчи, и кардиганы носят вторым слоем поверх платьев, брюк или юбок со свитерами или рубашками. В большинстве ситуаций тренч или кардиган могут заменить жакет, сделав образ менее формальным. Футболка, джинсы, тренч и обувь на плоском ходу — вот одна из базовых формул, актуальная уже несколько десятилетий.
Джинсы
Джинсы — удобная и демократичная одежда. Возможно, вы уже определились с любимой моделью. Скорее всего, у вас есть пара белого и темно-синего оттенка. А может быть, каждый сезон покупаете что-то новенькое? «Бананы», кюлоты, клеш — все модели могут быть базовыми в зависимости от того, какого стиля вы придерживаетесь и в какое время будете их носить. Противники джинсов приводят контраргумент: в них нельзя отправиться на официальный прием или в оперу. Но являются ли эти события неотъемлемой и обыденной частью вашей жизни?
Платье без декора
Если говорить о лаконичном женском гардеробе, когда вещи можно носить и в пир, и в мир, то без платья не обойтись. Черное маленькое платье не случайно считается фетишем француженок. В базовом варианте темного оттенка можно работать в офисе, встречаться за чашкой кофе с подругами или даже пойти на вернисаж. И вопрос уместности всегда будет решен в вашу пользу. «Маленькое» базовое платье легко помещается в небольшой чемодан, когда вы собираетесь в деловую поездку или на отдых. В зависимости от ситуации базовое платье можно носить с кардиганом, жакетом или пальто; с каблуками или без. Ну а сделать платье роковым можно, лишь надев широкий пояс-корсет.