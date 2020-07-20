Пять вещей, которые преобразят ваш стиль до неузнаваемости

Мы, стилисты, подчас лукавим, утверждая, что гардероб должен быть индивидуальным. Но есть нечто объединяющее людей. Например, время, в которое мы живем; социальные группы, с которыми мы себя идентифицируем; магазины, в которых мы совершаем покупки. А значит, так или иначе в гардеробе отражаются веяния, тренды, прослеживаются влияния маркетинга.

Но тренды меняются, а люди как носили 50 и 60 лет назад брюки, свитера и плащи, так и носят. А значит, мы можем говорить об элементах одежды, которые уместны при любом образе жизни, возрасте и статусе. Это и есть «базовый» набор, который может преобразить вас стиль, изменив его до неузнаваемости. Что же это? Какие вещи должны быть всегда? Отвечает стилист Элла Маковей.

Брюки