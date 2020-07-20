ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие платья предлагает носить этим летом эстонский дизайнер Тийна Талумеэс

Золотые песчаные дюны, ласковое море и жаркое солнце... Звучит как недоступная экзотика? Но нет! Все это есть в нашей любимом Пярну.
Мода и красота, волшебная атмосфера праздника и творчество эстонского дизайнера Тийны Талумеэс соединились воедино, чтобы доставить удовольствие зрителям модной вечеринки.
Что же нам следует носить этим летом? Платья! В платье, с кружевами или в виде рубашки, с пышном юбкой или в длинном прямом вы будете везде выглядеть уместно. И на рынке, покупая клубнику, и на террасе ресторана за столом с подружками, а на свидании, и на работе в офисе. Платье уникально тем, что вписывается в любую обстановку, и вы непременно будете ловить на себе восхищенные взгляды. У вас же есть такое волшебное платье?
Смотрите нашу галерею и восхищайтесь модными плятьями!