Хитрости на кухне, о которых не знают многие

Потрясите минуту сырое яйцо, а затем сварите его. Получите настоящее золотое яйцо!

Чтобы кухонная доска не скользила по столешнице, постелите под нее влажное полотенце.

Чтобы картофель, порезанный кубиками на салат, не разварился при варке, добавьте в воду пару столовых ложек лимонного сока на 1 литр воды.

Чтобы лучше и легче выдавливался сок из лимона, покатайте его по столу, прижимая ладонью.

Чтобы рыба или курица не прилипали к противню или фольге, а потом самая вкусная корочка не отрывалась от готового продукта, перед тем, как класть курицу или рыбу, порежьте кольцами крупную луковицу и разложите кольца по дну, а уже потом на них выкладывайте запекаемый продукт. Также можно порезать кружочками крупную морковь или лимон. Тогда ко дну прилипнет только эта прослойка, шкурка останется целой.

Чтобы подогнать размеры формы будущего пирога, используйте алюминиевую фольгу.

Остатки «Нутеллы» в банке залейте горячим молоком. Получится насыщенный горячий шоколад!

Ананасы нужно хранить хохолком вниз, тогда они быстрее станут спелыми и сладкими.

Свежие ягоды не будут плесневеть, если смочить их в слабом уксусном растворе.

Картошка не будет пускать ростки, если хранить ее вместе с яблоками.

Чтобы сметана не свернулась в подливе, добавьте в нее совсем немного молока.

Чтобы капуста для начинки была мягкой, порубите ее, далее обдайте кипятком, а после опустите в холодную воду. Слейте воду, отожмите и можно жарить. Цвет не теряется, капуста не темнеет.

Сосиски могут быть вкусными не только вареными. Обмажьте их горчицей и поджарьте на сковороде.

Чтобы легко очистить печень от пленки, обмакивайте руки в соли.

Винегрет станет еще вкуснее, если в него добавить 1 ст. ложку молока и 1 чайную сахара. Тонкий и приятный вкус гарантирован.

Помыть шампиньоны? Легко! Наберите в тазик воды и добавьте пару столовых ложек обычной муки. Размешайте и в этой воде помойте шампиньоны. Мука абсорбирует, впитает в себя грязь и пыль. Потом останется только ополоснуть грибы в чистой воде.

Яйцо-пашот очень удобно варить в пакетике, смазанном маслом, 4 минуты.

Чтобы рисовый суп не был мутным, проварите рис пару минут в кипящей воде, скиньте на сито и только после этого добавляйте в бульон. Это касается и супа с домашней лапшой.

Чтобы сыр дольше оставался свежим, нужно в емкость для хранения сыра положить кусочек сахара. Сахар нужно положить так, чтобы он не касался сыра. Сахар будет забирать лишнюю влагу. Сыр не твердеет и не плесневеет.

Чтобы пищевая пленка не прилипала к рукам во время использования, ее нужно хранить в холодильнике. Достаточно поставить рулончик вертикально в дверцу. Места занимает немного и всегда под рукой. Охлажденная пленка ложится ровно, натягивается отлично.

Если нужно сварить картофель быстрее - добавьте в кипящую воду немного сливочного масла.