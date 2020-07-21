Простуда, болезни десен, стресс и еще шесть болезней, которые лечат овощи и фрукты

Мы все слышали о пользе овощей и фруктов для нашего здоровья, как именно они помогают и от каких болезней лечат? «Домашний Очаг» собрал девять самых полезных — рассказываем, при каких недугах они помогут.

Брокколи и лапша соба — для защиты сердца

Бляшки, которые «забивают» стенки артерий и вызывают заболевания сердца и сосудов, это результат окисления «плохих» частиц холестерина ЛПНП. Чтобы бороться с ними, организму нужны особые антиоксиданты — рутин, которых много в лапше соба. А вот для того, чтобы эти антиоксиданты работали еще эффективнее, необходим витамин С, которым богата, например, капуста брокколи. Так что готовьте на обед лапшу соба с брокколи и кусочками куриной грудки — и берегите свое сердце!

Лук и нут — для энергии

Железо — микроэлемент, который отвечает за доставку кислорода к клеткам. Если железа мало, мы чувствуем усталость, головокружение и быстро утомляемся. Можно принимать витамины и добавки, а можно есть больше бобовых (например, нута) — и обязательно добавлять к ним лук или чеснок. Ведь соединения серы, которыми богаты эти овощи, помогают лучшему усвоению железа и цинка.

Тофу и перец чили — против воспаления

Воспалительные процессы, образующиеся в нашем организме, ставят под угрозу здоровье сердца и сосудов, могут быть причиной развития серьезных заболеваний — вплоть до злокачественных опухолей. А их главное коварство в том, что в течение долгого времени они могут протекать в скрытой форме. Соединение генистеин, которым богаты соевые продукты (например, тофу), могут уменьшать воспаление и даже вовсе прекращать процесс — но для лучшего эффекта необходим антиоксидант капсаицин, которого особенно много содержится в перце чили или халапеньо. Одна порция тофу с перчиком в неделю — отличная профилактика воспалений!

Красный перец и томаты — для защиты десен

Первый признак нехватки витамина С — слишком легкие повреждения кожи, долгое заживление ран и кровоточивость десен. Чтобы предотвратить эту неприятность, старайтесь есть больше красного перца, листового салата, капусты, томатов и, конечно же, цитрусовых.

Чечевица — от хронической усталости

Недостаток энергии и жизненных сил может быть вызван нехваткой в вашем рационе фолата, витамина группы В, которого много в зеленых овощах, а также бобовых — горохе, фасоли, спарже и чечевице.

Зеленые овощи — от простуды

Еще один признак нехватки свежих овощей в рационе — повышенная склонность к простудам. Вашей иммунной системе не хватает витамина С — и помочь тут могут как цитрусовые фрукты, так и зеленые овощи. Регулярно!

Кукуруза — для хорошей памяти

Лютеин — питательное вещество, которое помогает нам лучше усваивать новую информацию, также дольше хранить ее в памяти. Его много в моркови, брокколи, кукурузе, помидорах, листовой зелени. Попробуйте добавить эти овощи в свой рацион, если чувствуете, что в последнее время стали хуже учиться или испытываете проблемы с памятью. Должно помочь!

Черника и другие ягоды — от стресса

Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни, но очень важно научиться с ним справляться, ведь одним из ответов организма на не пережитый стресс становится воспалительный процесс. Поэтому так важно, чтобы в рационе постоянно присутствовали продукты, богатые такими противовспалительными соединения, как антиоксиданты, полифенолы и каротиноиды. Все они содержатся в различных овощах и фруктах, но больше всего — в ягодах.

Бананы и арбуз — от мышечных судорог

Важный микроэлемент, способный предотвратить появление мышечных судорог — это калий. Особенно важно, чтобы его много было в вашем рационе, если вы много занимаетесь спортом или часто бываете на улице в жаркую пору года. Кроме того, калий необходим для нормальной работы сердца. А самый простой способ восполнить ежедневный дефицит калия — есть бананы. В одном среднем плоде содержится порядка 420 мг калия.