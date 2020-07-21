Можно ли спать с мокрыми волосами?

Лечь спать с мокрыми волосами доводилось каждому хотя бы раз в жизни. Не хотелось шуметь, не было сил сушить волосы или вы просто подумали, что горячий фен для волос вреден. Намного лучше, если волосы сами высохнут, пока вы будете спать. Оказывается, польза от такой заботы о волосах сомнительная. Рассказываем, почему так делать нельзя.

Почему не стоит ложиться спать с мокрыми волосами?

1. Волосы могут ломаться

Известно, что мокрые волосы гораздо легче повредить, по этой причине их не рекомендуют даже расчёсывать сразу после душа. А теперь представьте, что с волосами происходит, когда вы лежите на подушке и ворочаетесь с боку на бок. Волосы легко ломаются от трения.

2. Вы можете простудиться

Особенно опасно ложиться спать с мокрыми волосами в комнате с открытым окном или с работающим кондиционером. Да, подхватить вирус из-за мокрых волос вы не сможете, но продуть может очень быстро, а сон с мокрыми волосами ослабит иммунную систему, снизив защитные функции организма.

3. Вам будет сложнее уложить волосы

Пока вы спите, мокрые волосы запутываются, появляются заломы, и прическа утром выглядит очень странно. Больше всего страдают кончики и макушка, которая обычно примята. В итоге, потратив впустую время и предприняв тщетные попытки и все имеющиеся дома средства для волос, вам приходится повторно мочить голову или мыть её заново, опаздывая на работу.

4. Во влажной подушке будут размножаться бактерии

Ещё одна вещь, о которой многие люди даже не задумываются, ложась спать с мокрыми волосами. Тёплая и влажная подушка — идеальная среда для размножения вредных бактерий и пылевых клещей, которые будут жить и размножаться в наполнителе. Простая смена наволочки здесь никак не поможет, ведь влага проникнет вглубь. Так что подумайте дважды прежде, чем решиться лечь спать с мокрыми волосами. Вы действительно хотите каждый вечер засыпать в рассаднике бактерий, а потом недоумевать, откуда все время на лице появляются прыщики?

5. У вас может появиться перхоть

Если волосы долго остаются влажными, это приводит не только к росту бактерий на подушке, но и размножению грибков на коже головы. Ткань на подушке легче впитывает натуральные масла, когда волосы влажные, из-за чего они становятся тусклыми и ломкими, а также появляется перхоть.

Когда в следующий раз у вас закрадутся сомнения о том, стоит ли сушить волосы феном или лечь с мокрыми волосами, вспомните об этих пяти пунктах.

Мойте волосы пораньше вечером, чтобы они успели высохнуть перед сном, и подушка не мокла.

Спите на шелковой наволочке: она уменьшает трение и предотвращает ломкость волос.