Вт, 21.07.2020

Психосоматика болезней горла: девять причин, о которых ты даже не думала

Больное горло. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ком в горле, часто пропадающий голос, боли, причину которых не может понять врач. Знакомо? Возможно, источники у всех этих нарушений психологические. Читай, какие именно.

Любая боль — зеркало наших внутренних переживаний. То, что болезни возникают от нервов, сегодня признано официально. Изучением причин таких заболеваний занимается психосоматика.

Особенно четко понятно, что твоя болезнь появилась из-за какого-то неправильного психологического состояния, когда признаки патологии есть, но врачи не могут определить ее медицинскую причину.

Больное горло тоже могут показывать твои эмоциональные переживания. Особенно, если это переросло в хроническое состояние. Чтобы понять психологические причины, ответь себе на несколько вопросов.
 
Есть ли у тебя ощущение комка в горле?

Постоянное чувство кома в горле, который невозможно проглотить, может быть связано с опытом, которым тебе трудно управлять. Напряжение создают тяжелые, неприятные, шокирующие ситуации, которые трудно принять, и стресс, испытываемой в результате этого.

Часто ты ли ты теряешь голос без особых причин?

Дыхание отражает наши эмоции. Когда ты встревожена, ты делаешь неглубокие вдохи, которые могут привести к гипервентиляции горла и легких. Голосовые связки смыкаются, когда ты вдыхаешь, и размыкаются, когда выдыхаешь. Поверхностное дыхание от стресса создает нагрузку на них. От этого и боли в горле, и периодическая потеря голоса.

Ты замалчиваешь свои чувства?

Если у тебя есть проблемы с высказыванием своих чувств и ты постоянно прячешь свои реальные эмоции, ты можешь почувствовать, что глотаешь воздух чаще обычного. Когда ты хочешь что-то сказать, голосовые связки готовятся к тому, что ты заговоришь. Но ты предпочитаешь отмолчаться, горло при этом сжимается, что может привести к боли и отечности.

Главные причины боли в горле

Боязнь самовыражения

Нежелание измениться

Замалчивание гнева

Неуверенность в себе

Неспособность постоять за себя

Нежелание принять ситуацию

Кто-то мешает тебе говорить и поступать, как хочется

Ты недополучаешь внимания, но не можешь сказать об этом (частая причина заболеваний горла у детей)

Творческий кризис

Как исправить психосоматические нарушения в горле

1. Техники дыхания

Гортанные нервы, которые управляют мышцами голосовых связок, идут от блуждающего нерва. Он напрягается, когда ты беспокоишься, вызывая повышенное сердцебиение и скачок давления. Горло тоже начинает болеть. Один из способов избавиться от тревожной боли — практиковать глубокое дыхание через нос, которое положительно влияет на блуждающий нерв. Глубокое дыхание успокаивает и тело, и разум. Вдыхай и выдыхай медленно. Давление со стороны голосовых связок станет слабее, сердцебиение замедлится, и ты почувствуешь настоящее умиротворение.

2. Медитации осознанности

Медитации полезны не только от боли в горле, но и вообще для всего организма. Если причиной нарушений здоровья является стресс, регулярно делай медитации. Начни с коротких, затем можешь перейти на более длинные. Тебе важно осознавать свои эмоции и принимать их, вместо того, чтобы сдерживать или спускать пар на ком-то или чем-то.

3. Аффирмации

Начинай утро с них и произноси в течение дня так часто, как хочется.

  • «Я даю себе быть собой, я самовыражаюсь, я принимаю ситуацию».
  • «Я легко могу постоять за себя».
  • «Я хочу измениться».
  • «Я открываю сердце».
  • «Я демонстрирую способности к творчеству».
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