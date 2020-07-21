Психосоматика болезней горла: девять причин, о которых ты даже не думала

Ком в горле, часто пропадающий голос, боли, причину которых не может понять врач. Знакомо? Возможно, источники у всех этих нарушений психологические. Читай, какие именно.
Любая боль — зеркало наших внутренних переживаний. То, что болезни возникают от нервов, сегодня признано официально. Изучением причин таких заболеваний занимается психосоматика.
Особенно четко понятно, что твоя болезнь появилась из-за какого-то неправильного психологического состояния, когда признаки патологии есть, но врачи не могут определить ее медицинскую причину.
Часто ты ли ты теряешь голос без особых причин?
Ты замалчиваешь свои чувства?
Если у тебя есть проблемы с высказыванием своих чувств и ты постоянно прячешь свои реальные эмоции, ты можешь почувствовать, что глотаешь воздух чаще обычного. Когда ты хочешь что-то сказать, голосовые связки готовятся к тому, что ты заговоришь. Но ты предпочитаешь отмолчаться, горло при этом сжимается, что может привести к боли и отечности.
Главные причины боли в горле
Боязнь самовыражения
Нежелание измениться
Замалчивание гнева
Неуверенность в себе
Неспособность постоять за себя
Нежелание принять ситуацию
Кто-то мешает тебе говорить и поступать, как хочется
Ты недополучаешь внимания, но не можешь сказать об этом (
Творческий кризис
Как исправить психосоматические нарушения в горле
1. Техники дыхания
Гортанные нервы, которые управляют мышцами голосовых связок, идут от блуждающего нерва. Он напрягается, когда ты беспокоишься, вызывая повышенное сердцебиение и скачок давления. Горло тоже начинает болеть. Один из способов избавиться от тревожной боли — практиковать глубокое дыхание через нос, которое положительно влияет на блуждающий нерв.
2. Медитации осознанности
Медитации полезны не только от боли в горле, но и вообще для всего организма. Если причиной нарушений здоровья является стресс, регулярно делай медитации. Начни с коротких, затем можешь перейти на более длинные. Тебе
3. Аффирмации
Начинай утро с них и произноси в течение дня так часто, как хочется.
- «Я даю себе быть собой, я самовыражаюсь, я принимаю ситуацию».
- «Я легко могу постоять за себя».
- «Я хочу измениться».
- «Я открываю сердце».
- «Я демонстрирую способности к творчеству».