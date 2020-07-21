Психосоматика болезней горла: девять причин, о которых ты даже не думала

Любая боль — зеркало наших внутренних переживаний. То, что болезни возникают от нервов, сегодня признано официально. Изучением причин таких заболеваний занимается психосоматика.

Особенно четко понятно, что твоя болезнь появилась из-за какого-то неправильного психологического состояния, когда признаки патологии есть, но врачи не могут определить ее медицинскую причину.

Больное горло тоже могут показывать твои эмоциональные переживания. Особенно, если это переросло в хроническое состояние. Чтобы понять психологические причины, ответь себе на несколько вопросов.

Есть ли у тебя ощущение комка в горле?

Постоянное чувство кома в горле, который невозможно проглотить, может быть связано с опытом, которым тебе трудно управлять. Напряжение создают тяжелые, неприятные, шокирующие ситуации, которые трудно принять, и стресс, испытываемой в результате этого.

Часто ты ли ты теряешь голос без особых причин?

Дыхание отражает наши эмоции. Когда ты встревожена, ты делаешь неглубокие вдохи, которые могут привести к гипервентиляции горла и легких. Голосовые связки смыкаются, когда ты вдыхаешь, и размыкаются, когда выдыхаешь. Поверхностное дыхание от стресса создает нагрузку на них. От этого и боли в горле, и периодическая потеря голоса.

Ты замалчиваешь свои чувства?

Если у тебя есть проблемы с высказыванием своих чувств и ты постоянно прячешь свои реальные эмоции, ты можешь почувствовать, что глотаешь воздух чаще обычного. Когда ты хочешь что-то сказать, голосовые связки готовятся к тому, что ты заговоришь. Но ты предпочитаешь отмолчаться, горло при этом сжимается, что может привести к боли и отечности.

Главные причины боли в горле

Боязнь самовыражения

Нежелание измениться

Замалчивание гнева

Неуверенность в себе

Неспособность постоять за себя

Нежелание принять ситуацию

Кто-то мешает тебе говорить и поступать, как хочется

Ты недополучаешь внимания, но не можешь сказать об этом ( частая причина заболеваний горла у детей )

Творческий кризис

Как исправить психосоматические нарушения в горле

1. Техники дыхания