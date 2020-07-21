Восемь мужских фраз, по которым ты поймешь, что он тебя не любит

Иногда мы склонны видеть любовь там, где ее нет. Но стоит ли держаться за мужчину, который не питает к тебе нежных чувств? А вдруг он тебя только использует в своих целях? Определиться с тем, любит он или нет, помогут его слова. Некоторые фразы выдают мужчин с головой. Любимой такое не скажут.

Ну ты и растолстела

Как вариант: «Я давно говорил, что тебе пора в спортзал», «Куда ты столько ешь, ты и так поправилась». Любящий мужчина, даже замечая твои недостатки, будет, во-первых, тебя все равно с ними любить и относиться к ним мягче. Он, скорее, назовет твою ставшую больше попу «аппетитными булочками». И просто поддержит, если ты сама решишь ходить в фитнес-клуб.

Если человека не устраивает твоя внешность, значит, и ты вся — тоже. Даже если ты похудеешь, он найдет, к чему придраться.

А вот моя бывшая готовила/одевалась/выглядела намного лучше

Если ты знаешь о его бывших не только то, что они просто были, ну и еще, возможно, почему он с ними расстался, но и то, как они выглядели, чем увлекались — причем сравнения с ними всегда не в твою пользу, насторожись. Влюбленный мужчина не вспоминает бывших так часто и не сравнивает с ними.

Забрать тебя поздно с вечеринки? Вот еще, мне вставать рано

Он совсем не переживает, куда ты пошла? Ты возвращаешься поздно, а ему наплевать? Никто не говорит о скандалах и сценах ревности, но мужчине не должно быть совсем все равно. Да и встретить любимую женщину он, как правило, всегда готов.

Говоришь, тот мужчина на тебя посмотрел? Тебе показалось

Ревность не должна перерастать в крайности. Но и совершенное равнодушие к тому, что на тебя обращают внимание другие — ненормально. К тому же, если он любит и ценит тебя, то может понимать, что и другие такое сокровище способны оценить.

Опять ты лезешь со своими объятьями/поцелуями