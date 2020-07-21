Восемь мужских фраз, по которым ты поймешь, что он тебя не любит

Не можешь понять, любит он тебя или все-таки нет? Прислушайся к сердцу, а еще к тому, что твой мужчина тебе говорит, советует «Лиза».
Иногда мы склонны видеть любовь там, где ее нет. Но стоит ли держаться за мужчину, который не питает к тебе нежных чувств? А вдруг он тебя только использует в своих целях? Определиться с тем, любит он или нет, помогут его слова. Некоторые фразы выдают мужчин с головой. Любимой такое не скажут.
Ну ты и растолстела
Как вариант: «Я давно говорил, что тебе пора в спортзал», «Куда ты столько ешь, ты и так поправилась». Любящий мужчина, даже замечая твои недостатки, будет, во-первых, тебя все равно с ними любить и относиться к ним мягче. Он, скорее, назовет твою ставшую больше попу «аппетитными булочками». И просто поддержит, если ты сама решишь ходить в фитнес-клуб.
Если ты знаешь о его бывших не только то, что они просто были, ну и еще, возможно, почему он с ними расстался, но и то, как они выглядели, чем увлекались — причем сравнения с ними всегда не в твою пользу, насторожись. Влюбленный мужчина не вспоминает бывших так часто и не сравнивает с ними.
Забрать тебя поздно с вечеринки? Вот еще, мне вставать рано
Он совсем не переживает, куда ты пошла? Ты возвращаешься поздно, а ему наплевать? Никто не говорит о скандалах и сценах ревности, но мужчине не должно быть совсем все равно. Да и встретить любимую женщину он, как правило, всегда готов.
Говоришь, тот мужчина на тебя посмотрел? Тебе показалось
Ревность не должна перерастать в крайности. Но и
Опять ты лезешь со своими объятьями/поцелуями
Только давай опять без истерик
«Не нужно опять ныть», «Давай обойдемся без этих твоих глупостей», «Ну что ты как маленькая» — ничего приятного в этих фразах, особенно сказанных сердитым и раздраженным тоном, нет, если тебе нужна поддержка, даже по мелочам. Мужчины сложно переносят женские слезы. Но если ты не манипулируешь с их помощью, а искренне расстроена, он соберется и будет утешать тебя, как может.
Делает замечания по любому поводу
Слишком долго «торчишь» в ванной, слишком ярко красишься, ужасно поешь, громко смеешься, плохо шутишь — если он придирается к тебе постоянно и по всяким мелочам, то он даже не просто равнодушен, ты его раздражаешь. Мужчина, который любит, вытерпит все женские привычки — может, и не молча, но отреагирует куда мягче, а какие-то просто со временем перестанет замечать, потому что это в тебе далеко не главное, а все главное он бесконечно любит.
Не говорит комплименты
Мужчины могут быть скуповаты на нежности, но все равно не оставят любимую женщину без комплиментов. Похвалить красивый наряд, который ты подбирала специально для него, поблагодарить за вкусный ужин, за то, что дома уютно и хорошо — в общем,