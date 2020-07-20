ВИДЕО ⟩ Простой и необычный рецепт: Как сделать любой десерт оригинальным?

Несложный в приготовлении мятный топинг сделает любой десерт свежим и оригинальным на вкус, пишет Пятый канал.
Особенность мятного песто в том, что в основу соуса вместо классического базилика ложится свежая мята. Кроме 50 граммов мяты для него также понадобится свежий лимон, столовая ложка жидкого меда, десять граммов кедрового ореха и сироп из тростникового сахара. Последний ингредиент можно приготовить дома — развести 100 граммов сахара в 100 миллилитров кипяченой воды. Тростниковый сахар также можно заменить на обычный белый, но будьте готовы к тому, что привкус соуса немного изменится.
Мяту, орехи, мед и сироп поместите в блендер. Туда же выжмите сок половины лимона и взбейте все содержимое. Если соус получился слишком густым — добавьте еще немного сиропа и снова взбейте.
Готовый соус можно хранить в стерилизованной банке в холодильнике до месяца. Песто из мяты отлично дополняет любые десерты, включая торты и мороженое.