ВИДЕО ⟩ Простой и необычный рецепт: Как сделать любой десерт оригинальным?

Особенность мятного песто в том, что в основу соуса вместо классического базилика ложится свежая мята. Кроме 50 граммов мяты для него также понадобится свежий лимон, столовая ложка жидкого меда, десять граммов кедрового ореха и сироп из тростникового сахара. Последний ингредиент можно приготовить дома — развести 100 граммов сахара в 100 миллилитров кипяченой воды. Тростниковый сахар также можно заменить на обычный белый, но будьте готовы к тому, что привкус соуса немного изменится.