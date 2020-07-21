Ортопедический тренд: как выглядят самые стильные сандалии лета 2020

История самых популярных и желанных сандалий лета 2020 начинается в конце XIX века, когда франкфуртский сапожник Конрад Биркенсток запускает производство стелек с подвижной ступней. Первоначально со временем ставший весьма популярным обувщик не ставил перед собой задачи поработить мир с помощью своих сандалий. Популярность «биркенстоков» была обусловлена их комфортом, удобством в условиях городской жизни и абсолютной универсальностью. Те сандалии, по которым сходят с ума модники по всему миру в 2020 году, были запущенны в массовое производство в 1963 году. Именно тогда Карл Биркенсток придумывает модель «Madrid», которая становится ориентиром для всей индустрии. Ортопедическая обувь смогла приобрести настоящую массовость лишь спустя десятки лет, и лишь после перекочевать в гардеробы самых отпетых фэшионистов. Портал Ivona рассказывает, с чем носить стильные и легкие биркенстоки летом 2020.



Нужно отдавать себе отчет в том, что грубоватые и весьма маскулинные сандалии хоть и могут прийтись ко двору в романтической стилизации, а все-таки более уместно выглядят в кэжуал-атмосфере. Лаконичный кроп-топ, драпированная пыльно-розовая юбка - образ путешественницы автостопом по Галактике с радостью дополняют практически нарядные серебристые «биркенстоки».

С чем носить биркенстоки летом 2020. ФОТО: pinterest.com

Брюки давно перестали считаться элементом исключительно делового стиля - модницы носят их повсеместно, и нисколько не страшатся дополнять на первый взгляд неприглядными деталями. Летом 2020 позвольте себе поиграться с силуэтами и акцентами. Дополните черные брюки-трубы минималистичным бра, а сверху набросьте удлиненный кардиган. Конечно, без классических сандалий образ не будет считаться грамотно скроенным.



ФОТО: pinterest.com

Едва ли не главная ассоциация с биркенстоками отправляет нас в роскошные времена, когда элегантные поездки на сафари считались шиком, а не пошлой банальщиной. Летом 2020 вам не обойтись без классической униформы песочного оттенка, маскирующей вас под отпетую путешественницу. А стильные сандалии идеально дополняют продуманный аутфит.

ФОТО: pinterest.com

Биркенcтоки созданы для образов легких, лаконичных, попадающих под скандинавскую стилизацию. Впрочем, это еще не говорит о том, что носить их можно исключительно с брюками, шортами или комбинезонами. Под минималистичное платье в стиле 1990-х маскулинные сандалии тоже годятся. И даже элегантная кроссбоди нисколько не помешает эклектичному образу, созданному с уклоном в сторону женственной будничности.

Классические биркенстоки смогут усовершенствовать монохромный белый образ. Излишнее свечение грамотно приглушается кэжуальными и комфортными сандалиями. Комфортные спортивные брюки, обязательно с массивной резинкой, воздушная рубашка, шляпа, как у прогуливающихся по берегу Ниццы дам - летом 2020 опробуйте лук, который будет уместным в любой обстановке.

Традиционно ортопедические сандалии удивительно стильно и уместно смотрятся в компании массивного рюкзака. Времена, когда поголовно все модницы и те девушки, которые пытались подражать им, носили “ранцы” прошли. Рюкзаки перестали быть массовым трендом, а потому можно со спокойной душей вновь их носить как ни в чем не бывало. Простая трикотажная юбка, майка-алкоголичка, биркенстоки - образ буквально провозглашает уверенность в себе своей хозяйки, а также ее весьма ироничное отношение к самой моде и ее правилам.