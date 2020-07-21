ТОП-10 фактов о таллиннском Kaubamaja, которые вы точно не знали

«Универмаг Kaubamaja с первого дня был эталоном эстонского стиля и по-прежнему задает тон в торговле и моде уже для третьего поколения. В юбилейный год у нас в особом фаворе нестареющий девиз: мода меняется, а стиль остается!» – говорит директор по маркетингу Kaubamaja Энель Кольк.

Поразительные факты о Kaubamaja, которые вы могли не знать:

1. Из-за обилия собравшегося народа в запланированный 60 лет назад день открытия, 20 июля, двери Tallinna Kaubamaja остались закрытыми. Людей было столько, что милиция посоветовала не открывать магазин, чтобы не случилось толкотни. Работникам пришлось остаться в Kaubamaja ночевать, чтобы на следующий день рано утром тихо открыть магазин, избежав давки.

ФОТО: Tallinna Kaubamaja

2. И на открытие тартуского Kaubamaja 20 декабря 1966 года пришла масса народу. Несмотря на почти 30-градусный мороз, первые заинтересованные в покупках собрались перед дверью нового Kaubamaja уже в половине третьего ночи.

3. Kaubamaja был одним из первых предприятий, где создали особый рекламный отдел. В годы открытия главными каналами маркетинга были витрины и внутреннее радио. Оформление витрин было исключительно важным делом, и в 60-е годы старшим художником Kaubamaja работал легендарный живописец Олев Субби. Репродукции картин Субби украшают витрины Kaubamaja и сейчас.

ФОТО: Tallinna Kaubamaja

4. Kaubamaja должен был называться Tallinna Universaalkauplus или Tallinna Universaalkaubamaja – это были прямые соответствия русских названий «универсальный магазин» или «универмаг». Но тогдашнее руководство предложило эстонское название Kaubamaja, убедить в его пригодности удалось и тогдашних партийных бонз.

ФОТО: Tallinna Kaubamaja

5. Kaubamaja был первым в Эстонии магазином самообслуживания, где вещи можно было потрогать и примерить, не прося их для осмотра и примерки через прилавок. Идея магазина на базе самообслуживания была абсолютно революционной, и считается, что первым магазином в Советском Союзе, где ввели самообслуживание, был именно Tallinna Kaubamaja.

6. Tallinna Kaubamaja был первым эстонским торговым предприятием, где имеющиеся в продаже товары начали демонстрировать на показах мод в торговом зале. В роли моделей, которых тогда называли манекенщицами, выступали работницы Kaubamaja. Вопреки ожиданиям, на демонстрациях мод показывали одежду, которая была не самой интересной или красивой, ведь красивую одежду и импортный товар раскупали и без показов.

ФОТО: Tallinna Kaubamaja

7. Подарочная секция Kaubamaja была первой, где в 1971 году был введен форменный брючный костюм – жилет и брюки. Но в то время женщины по большей части длинные брюки не носили. Знаменитый ленинградский певец даже написал в Kaubamaja жалобу, которая сейчас воспринимается как похвала: «Почему у вас такая одежда? Вы же все-таки не за границей, а в Советском Союзе!»

8. Kaubamaja был первым магазином, где работники должны были здороваться с клиентом.

ФОТО: Tallinna Kaubamaja

9. Отдел Kaubamaja Ilumaailm первым в Эстонии стал продавать изделия многих всемирно известных брендов. И в наши дни у эстонских поклонников известных косметических брендов, среди которых Urban Decay, Tom Ford, Smashbox, Kiehls, La Mer, Giorgio Armani make-up, Dermalogica, David Mallett, есть причины отправляться за ними именно в Kaubamaja. Только в Kaubamaja в Эстонии можно найти также излюбленные ценителями моды бренды Twin-Set, High, Tory Burch, Red Valentino, Desigual, Diesel, iBlues, Marc Jacobs, Longchamp, Kurt Geiger, Superga.

ФОТО: Tallinna Kaubamaja