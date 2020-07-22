Письмо читательницы: и зачем я только залезла в телефон мужа

«Сколько раз я слышала и читала: "Не лезь, куда не надо". Но женское любопытство победило, и теперь я не знаю, что делать. С мужем мы вместе уже 5 лет. У нас два маленьких ребенка. Все эти годы я была твердо уверена, что мой муж – самый лучший на свете, и самый лучший папа для детей. А еще я была уверена, что я – единственная женщина в его жизни – самая любимая и лучшая.

Он работает с раннего утра и до позднего вечера – старается для меня и детей. Он нас полностью обеспечивает, и мы ни в чем не нуждаемся. Конечно, я понимаю, что ему надо отдыхать и никогда не напрягаю его детьми, сама делаю всю работу по дому и отпускаю попить с друзьями пиво. Недавно он ходил с друзьями в баню, пришел навеселе и сразу лег спать. И тут мигнул его телефон – пришло сообщение. Раньше я никогда не брала его телефон, потому что полностью ему доверяла, а тут, как назло, подумала: может кто-то из друзей, по делу. То, что я увидела было ужасно. Там было фото молодой девушки, которая нагло улыбалась. Я долго мучилась и не выдержала – позвонила жене одного из друзей, который тоже должен был быть в той бане и узнала, что эта семья у родителей в гостях, и ни в какую баню ее муж не ходил, и даже не собирался. Тогда, я подумала: ну, может, этот просто не пошел, но, ведь, их собиралось 7 человек (так муж сказал), кто-то же да пошел. И я стала обзванивать остальных, которых знала. Оказалось, никто ни в какую баню не ходил, и все мужья – дома.

Я долго думала: как так-то? Где же тогда был мой муж? Неужели может так быть, что у него другая женщина? А как же я? А как же наши дети? А если, вдруг, он захочет нас бросить и уйдет к ней, что я буду делать? Ведь у меня нет своего жилья, нет образования, ну, кроме школы, и я никогда не работала. Он мне сразу, когда мы женились, сказал, что его жена должна сидеть дома и воспитывать детей.

Теперь, я сижу, плачу и не знаю, как быть. Спрашивать у него боюсь – боюсь узнать правду. Жены, которым я звонила, наверняка расскажут своим мужьям, а они в свою очередь скажут моему, что я всё знаю. А вдруг, он захочет со мной развестись, это что, мне тогда придется идти работать? Ну, вот, чего ему не хватает? Дома всегда чисто, на столе ужин, дети ухожены, ну что еще надо? Как я себя, сейчас, ругаю, ну зачем я полезла в этот телефон – ведь говорят умные люди: не надо брать чужие вещи, меньше знаешь – крепче спишь», - пишет Валерия.

А вы что скажете, дорогие комментаторы?