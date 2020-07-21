Ведьма или хорошие гены? Кейт Миддлтон о секрете прекрасной формы

Оказалось, что 38-летняя жена принца Уильяма - настоящая поклонница утреннего смути. На завтрак каждый день она пьет смузи из шпината, капусты, спирулины, салата и кориандра, а также ест овсянку.

Roheline troopiline smuuti. ФОТО: Eliq Maranik

Однако, когда герцогиня начинает жаждать сладкого, она готовит молочный коктейль с ягодами и миндальным молоком в блендере. Также она любит добавлять свежие фрукты и овощи.

На обед женщина предпочитает есть салат. Один из фаворитов – это перуанский севиче из сырой рыбы.

На ужин герцогиня предпочитает овощи с мясом, макаронами или карри. Кейт любит индийскую еду, ее особая слабость это острые блюда. Конечно, ее дети и муж не ладят с этой любовью.

Иногда Кейт может позволить себе бокал вина, однако это происходит редко.