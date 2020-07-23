ВСЕ В ШОКОЛАДЕ! ⟩ Смотрите, как увлекательно прошел мастер-класс Келли Рейсманн по изготовлению шоколадных конфет

Умеете ли вы делать шоколадные конфеты, клубнику в шоколаде, шоколад с картинками? Если нет, но хотите попробовать себя в роли шоколатье, для вас есть специальные мастер-классы. И это не академические уроки, на которых надо только внимательно слушать и старательно выполнять, а веселое и увлекательное творчество.
Келли Рейсманн увлеклась изготовлением шоколадных конфет несколько лет назад. Потихоньку из домашнего хобби это занятный, но и достаточно трудоемкий процесс, превратился в профессиональное мастерство. Заказы посыпались и от частных лиц, и от крупных фирм. Родилась и марка Shokomille. Потом кто-то сказал: а почему бы тебе не делать мастер-классы? Для детей и взрослых. Ведь, согласитесь, шоколадные конфеты handmade вкуснее и эффектнее покупных в магазине.
Келли предлагает проводить мастер-классы на девичниках, днях рождениях и просто в качестве отличного времяпрепровождения. Минимум теории, максимум шоколада и веселья. Формат мероприятия - обязательно развлекательный. Акцент не на сложные термины, а на легкое общение. Первый такой мастер-класс прошел совсем недавно
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