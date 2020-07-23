ВСЕ В ШОКОЛАДЕ! ⟩ Смотрите, как увлекательно прошел мастер-класс Келли Рейсманн по изготовлению шоколадных конфет

Келли Рейсманн увлеклась изготовлением шоколадных конфет несколько лет назад. Потихоньку из домашнего хобби это занятный, но и достаточно трудоемкий процесс, превратился в профессиональное мастерство. Заказы посыпались и от частных лиц, и от крупных фирм. Родилась и марка Shokomille. Потом кто-то сказал: а почему бы тебе не делать мастер-классы? Для детей и взрослых. Ведь, согласитесь, шоколадные конфеты handmade вкуснее и эффектнее покупных в магазине.