Как самим правильно чистить украшения: лайфхаки и советы от королевского ювелирного дома

Как чистить серебро

Сегодня существует немало готовых средств для чистки драгоценных металлов, но на самом деле и без них можно поддерживать свои украшения в порядке. Единственный недостаток — эти методы не избавят от потускнения навсегда, ведь и после чистки серебро будет вступать в реакцию с воздухом и другими элементами, которые и приводят к своеобразной коррозии, но позволят значительно освежить вид украшений.

Самым универсальным домашним средством считается жидкое средство для мытья посуды — несколько капель, разведенных в теплой воде, подходят практически для всех украшений (однако есть нюансы — о них мы расскажем далее).

«Для чистки в домашних условиях я бы рекомендовала жидкое моющее средство. Например, бриллианты притягивают жировые загрязнения, поэтому средство для мытья посуды — самый эффективный и самый простой способ, если честно», — говорила в интервью британскому Tatler креативный директор Garrard Сара Прентис.

Изделия необходимо опустить в полученный раствор, оставить на пару минут, затем протереть мягкой тканью, после чего промыть в холодной воде.

Для обработки сильно потускневшего серебра эксперты рекомендуют использовать пищевую соду: три части порошка надо соединить с одной частью воды, а затем бережно нанести получившуюся смесь на изделия.

Мягкие абразивы, которые помогут справиться с тусклостью, можно найти в зубной пасте. Нанесите пасту на темные участки, аккуратно потрите пальцем, затем смойте водой и отполируйте мягкой тканью. Однако в этих случаях стоит быть особенно аккуратным, так как есть и риск оставить царапины.

Кстати, еще один эффективный способ сохранять серебро в «товарном» виде — это почаще носить его! Трение предотвращает потускнение изделий. Ну и, конечно, лучшим спасением станет регулярная профилактика — протирайте изделия после каждой носки, чтобы удалить вредные для металла вещества (влагу, жир, остатки косметики и так далее), храните их в закрытых мешочках, куда также можно положить пакетик с силикагелем, который, как известно, поглощает влагу.

Как чистить золото

Для данного драгоценного металла также вполне подойдет теплая ванна с использованием нескольких капель средства для мытья посуды. Не используйте горячую и уж тем более кипящую воду — это может повредить, если в украшениях есть камни, чувствительные к перепадам температур, такие как опалы, лунный камень, а также жемчуг. А вот само золото и бриллианты высоких температур не боятся.

В растворе изделия советуют выдержать около 15—30 минут. После выложите их на мягкую ткань (или просто возьмите в руки) и аккуратно вычистите мягкой зубной щеткой (чем мягче, тем, разумеется, лучше) или кусочком ткани загрязнения в звеньях. Особую осторожность следуют проявлять при чистке позолоченных изделий — при излишнем усердии вы можете и вовсе содрать напыление.