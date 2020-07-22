Как самим правильно чистить украшения: лайфхаки и советы от королевского ювелирного дома

Spletnik.ru собрал лайфхаки по уходу за драгоценностями в домашних условиях, а также несколько советов от представителя House of Garrard — официального ювелирного дома британских монархов.
Как чистить серебро
Сегодня существует немало готовых средств для чистки драгоценных металлов, но на самом деле и без них можно поддерживать свои украшения в порядке. Единственный недостаток — эти методы не избавят от потускнения навсегда, ведь и после чистки серебро будет вступать в реакцию с воздухом и другими элементами, которые и приводят к своеобразной коррозии, но позволят значительно освежить вид украшений.
Самым универсальным домашним средством считается жидкое средство для мытья посуды — несколько капель, разведенных в теплой воде, подходят практически для всех украшений (однако есть нюансы — о них мы расскажем далее).
«Для чистки в домашних условиях я бы рекомендовала жидкое моющее средство. Например, бриллианты притягивают жировые загрязнения, поэтому средство для мытья посуды — самый эффективный и самый простой способ, если честно», — говорила в интервью британскому Tatler креативный директор Garrard Сара Прентис.
Изделия необходимо опустить в полученный раствор, оставить на пару минут, затем протереть мягкой тканью, после чего промыть в холодной воде.
Для обработки сильно потускневшего серебра эксперты рекомендуют использовать пищевую соду: три части порошка надо соединить с одной частью воды, а затем бережно нанести получившуюся смесь на изделия.
Мягкие абразивы, которые помогут справиться с тусклостью, можно найти в зубной пасте. Нанесите пасту на темные участки, аккуратно потрите пальцем, затем смойте водой и отполируйте мягкой тканью. Однако в этих случаях стоит быть особенно аккуратным, так как есть и риск оставить царапины.
Кстати, еще один эффективный способ сохранять серебро в «товарном» виде — это почаще носить его! Трение предотвращает потускнение изделий. Ну и, конечно, лучшим спасением станет регулярная профилактика — протирайте изделия после каждой носки, чтобы удалить вредные для металла вещества (влагу, жир, остатки косметики и так далее), храните их в закрытых мешочках, куда также можно положить пакетик с силикагелем, который, как известно, поглощает влагу.
Как чистить золото
Для данного драгоценного металла также вполне подойдет теплая ванна с использованием нескольких капель средства для мытья посуды. Не используйте горячую и уж тем более кипящую воду — это может повредить, если в украшениях есть камни, чувствительные к перепадам температур, такие как опалы, лунный камень, а также жемчуг. А вот само золото и бриллианты высоких температур не боятся.
В растворе изделия советуют выдержать около 15—30 минут. После выложите их на мягкую ткань (или просто возьмите в руки) и аккуратно вычистите мягкой зубной щеткой (чем мягче, тем, разумеется, лучше) или кусочком ткани загрязнения в звеньях. Особую осторожность следуют проявлять при чистке позолоченных изделий — при излишнем усердии вы можете и вовсе содрать напыление.
Затем положите украшения в сито (так они не выскользнут у вас из рук случайно) и промойте еще раз холодной проточной водой, после чего высушите. Не следует также использовать слишком сильный напор воды.
Не рекомендуется замачивать украшение, если в нем небольшие инкрустированные камни, которые обычно вклеены в изделие. Здесь следует просто протереть изделие смоченной в растворе мягкой тканью.
«Регулярность чистки зависит от того, как часто вы носите украшение, но изделия, которые вы надеваете каждый день, я бы рекомендовала чистить как минимум раз в две недели», — отмечает Сара Прентис.
Как чистить драгоценные камни
Самый «бесстрашный» перед домашней чисткой камень — это бриллиант. Все-таки алмаз является самым прочным на Земле минералом. Но в остальном к уходу за украшениями с камнями стоит подходить аккуратно.
«Я бы никогда не советовала чистить украшения, содержащие изумруды, жемчуг, опалы, бирюзу, в домашних условиях, так как эти камни требуют профессиональных методов очистки и особой осторожности, чтобы избежать повреждений», — рекомендует Сара Прентис.
Дело и в особой чувствительности, и в том, что многие камни требуют более многоступенчатого ухода. Например, изумруды рекомендуется повторно смазывать (промасливание изумрудов является частью их обработки с целью заполнения микротрещин и облагораживания камня).
Кроме того, драгоценный изумруд чувствителен к давлению и уязвим к бытовым химикатам, а жемчуг — не важно, натуральный или искусственный, — например, нельзя замачивать в водном растворе. Оптимальный способ очистки — протереть жемчужины смоченной в воде ватной палочкой. Другие камни, такие как сапфиры, топазы, турмалины, можно промывать теплой слегка мыльной водой и бережно высушивать.
Как правильно носить и хранить драгоценности
Уход за украшениями будет менее утомительным, если минимизировать ущерб, который мы наносим им неправильным ношением и хранением.
Стоит обязательно снимать кольца и другие украшения, когда вы моете руки, принимаете душ, наносите макияж или убираетесь в доме. Для большинства металлов и камней контакт с агрессивными чистящими средствами, духами или косметикой вреден. Кроме того, не стоит надевать украшения во время плавания в бассейне или море — хлорка и соленая вода также разрушительны для большинства драгоценностей.
Жемчужные украшения рекомендуется протирать мягкой тканью после каждой носки, чтобы удалить жир или остатки парфюма, которые приводят к пожелтению. Ни в коем случае не стоит хранить жемчуг в пластиковой упаковке.
«Лучше всего хранить украшения так, чтобы они не соприкасались, так как разные камни могут поцарапать друг друга», — советует Сара Прентис.
Помните, что разные металлы стоит хранить отдельно друг от друга — так вы минимизирует химическое взаимодействие между ними. На хранение стоит класть только чистые и сухие украшения — если хранить потускневшие украшения с новыми, то это может лишь ускорить порчу обоих.
Серебряные украшения лучше всего хранить в шкатулке, обитой мягким фетром, — он поглощает лишнюю влагу и предотвращает преждевременное потускнение.
Стоит также следить, чтобы украшения не подвергались воздействию прямых солнечных лучей, а в месте, где они хранятся, было сухо и поддерживалась постоянная температура.
И лучше всего хотя бы раз в год приносить свои главные сокровища к профессиональному ювелиру, который может проконтролировать их состояние, а также качественно почистить те изделия, которые не стоит обрабатывать в домашних условиях.
А вы сами чистите свои украшения?