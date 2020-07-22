ТОРТ НА МИЛЛИОН ⟩ Десерт «Игривая девочка» со сгущенкой

Торт с таким фривольным названием пришел к нам от немецких хозяюшек и покорил своим вкусом. Основной ингредиент - сгущенка, именно она придает десерту ни с чем не сравнимые вкус, сочность и аромат.
Совет: сливки для крема нужно охладить в холодильнике примерно сутки, а чашу для взбивания и венчик миксера поместите в морозильную камеру минут за 10 до начала работы с ними.
Вам понадобится:
140 г муки
11 г разрыхлителя
350 г сгущенного молока
2 яйца
щепотка соли
60 г растопленного сливочного масла
ваниль
Приготовление
Сгущенку и яйца взбить миксером, добавить муку в три приема, затем сливочное масло.
На пергаментной бумаге нарисовать круги диаметр 18 см и нанести тесто тонким слоем (2 столовые ложки). Коржей должно получиться примерно 8-10 штук.
Выпекать коржи нужно при температуре 180 градусов, примерно 5-7 минут, не пересушивая.
Крем «Пломбир»
400 мл молока
1 яйцо
40 г крахмала кукурузного
200 г сахара
100 г сливочного масла
200 мл сливок 33%
ваниль
Приготовление
Взбить масло комнатной температуры в пышную белую массу. Взбить сливки.
Яйцо, сахар и крахмал перемешать до однородной массы. Молоко довести до кипения. Постепенно влить молоко в яичную смесь и уварить крем до загустения. Остудить и соединить со взбитым маслом. Соединить со сливками.
Шоколадная глазурь
Горький шоколад 40 г
сливки - 75 гр
Нанести глазурь по краю торта, формуя «художественные» подтёки. На глазурь выложить ягоды.
Другим вариантом может быть крем «Маскарпоне»
400 г маскарпоне
300 г сливок
ваниль
Сливки взбиваются и мешаются с кремом до густой консистенции.
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