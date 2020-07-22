Игривое название и вкусное содержание: готовим торт «Игривая девочка» по рецепту Ники Ганич

Совет: сливки для крема нужно охладить в холодильнике примерно сутки, а чашу для взбивания и венчик миксера поместите в морозильную камеру минут за 10 до начала работы с ними.

Вам понадобится:

140 г муки

11 г разрыхлителя

350 г сгущенного молока

2 яйца

щепотка соли

60 г растопленного сливочного масла

ваниль

Приготовление

Сгущенку и яйца взбить миксером, добавить муку в три приема, затем сливочное масло.

На пергаментной бумаге нарисовать круги диаметр 18 см и нанести тесто тонким слоем (2 столовые ложки). Коржей должно получиться примерно 8-10 штук.

Выпекать коржи нужно при температуре 180 градусов, примерно 5-7 минут, не пересушивая.

Крем «Пломбир»

400 мл молока

1 яйцо

40 г крахмала кукурузного

200 г сахара

100 г сливочного масла

200 мл сливок 33%

ваниль

Приготовление

Взбить масло комнатной температуры в пышную белую массу. Взбить сливки.

Яйцо, сахар и крахмал перемешать до однородной массы. Молоко довести до кипения. Постепенно влить молоко в яичную смесь и уварить крем до загустения. Остудить и соединить со взбитым маслом. Соединить со сливками.

Шоколадная глазурь

Горький шоколад 40 г

сливки - 75 гр​

Нанести глазурь по краю торта, формуя «художественные» подтёки. На глазурь выложить ягоды.

Другим вариантом может быть крем «Маскарпоне»

400 г маскарпоне

300 г сливок

ваниль

Сливки взбиваются и мешаются с кремом до густой консистенции.