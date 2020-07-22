Для стройной талии: десять лучших летних перекусов на 150 калорий

Яблоко или вареное яйцо вряд ли дадут вам ощущение сытости: в каждом приеме пищи должно быть нормальное соотношение полноценных белков, полезных жиров и сложных углеводов, а такой комбинацией ни один моно-продукт не обладает.

1. Кабачковые драники

Состав

Цукини — 200 г

Яйца перепелиные — 4−5 штучек

Мука из зеленого банана — 70 г

1 ст. ложка оливкового масла для жарки

Кабачок натереть на терке, отжать лишнюю жидкость и замешать с остальными ингредиентами. Выкладывать ложкой драники на сковороду и обжаривать на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны либо выложить на противень и выпекать в духовке на 150 градусах 10−15 минут.

Ваша порция: 150 г

2. Киноа с манго

Состав

Киноа вареное — 100 г

Манго — 50 г

Кокосовое масло — 1 ч.л.

Манго мелко нарезать, масло чуть растопить и смешать с киноа. Можно подавать как в горячем виде, так и в холодном.

Ваша порция: 150 г

3. Сырники из рикотты

Состав

Сыр Рикотта — 200 г

Соль морская — щепотка

Мука рисовая — 50 г

Замешать все ингредиенты, вылепить сырники размером с крупный абрикос и выпекать в духовке при 180 градусах 25−30 минут.

Ваша порция: 3 сырника на 150 ккал

4. Печеное яблоко с корицей и орешками

Среднее яблоко

Орехи кешью 20 г

Из яблока вынуть сердцевину. Внутрь засыпать рубленые орехи. Запекать в духовке 20−30 минут в зависимости от плотности яблока.

5. Сэндвич с авокадо и индейкой

Состав

Хлеб ржаной бездрожжевой — 1 кусочек (30 г)

Авокадо — 30 г

Пару листиков зеленого листового салата — 10 г

Слайсы грудки индейки — 50 г

Хлеб можно предварительно подсушить в тостере. Выложить тост по слоям: хлеб — зелень — очищенный и нарезанный или размятый вилкой авокадо — зелень — индейка

6. Нутовый омлет

Состав

Нутовая мука — 150 г

Вода — 150 г

Цукини — 150 г

Помидор — 100 г

Фасоль стручковая — 100 г

Овощи мелко нарезать, пассеровать в масле. Всыпать фасоль. Отдельно смешать основу омлета — постоянно помешивая добавлять воду к муке. Необходимо добиться консистенции жидкого кефира. Снизить огонь до среднего, залить овощи омлетом, обжаривать под крышкой 4−5 минут до готовности.

Ваша порция: 150 г

7. Anti-аge смузи

Состав (на 2 порции)

Авокадо — 100 г

Шпинат — 100 г

Банан — 100 г

Черника — 100 г

Кокосовое молоко — 50 г

Вода — 200 мл

Семена конопли — 20 г

Авокадо и банан очистить от кожуры и нарезать. Соединить все ингредиенты в блендере и измельчить. Смузи лучше всего есть «из под ножа», то есть максимально свежим, или в течение 3−4 часов после приготовления. Хранить в холодильнике.

Ваша порция: 1 стакан

8. Творог с бананом

Состав

Творог 5% - 100 г

Йогурт натуральный 3,2% - 50 г

Банан — 50 г

Банан очистить от кожуры и нарезать по своему усмотрению, добавить к творогу с йогуртом и замешать.

9. Тост с грушей

Состав

Цельнозерновой хлеб — 35 г

Сыр рикотта — 50 г

Груша — 80 г

Грушу очистить и тонко нарезать. Хлеб можно немного поджарить в тостере или на сухой сковороде. Собираем сэндвич — хлеб — сыр — груша.

10. Тост с лососем

Состав

Хлебцы из бурого риса — 2 шт

Лосось слабосоленый — 50 г

Пару листиков зеленого салата

Пара долек лимона

Выложить на хлебец зелень, лосось. Сбрызнуть лимонным соком

К каждому из этих рецептов можно добавлять любимые специи. К сладким — молотую корицу или ваниль, а к овощным — чуть куркумы или прованские травы.