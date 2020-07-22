Точно не забеременеешь: восемь опасных мифов о зачатии, в которые мы до сих пор верим

Попрыгать после полового акта, съесть лимон и подмыться кока-колой — эти и десятки подобных суеверий до сих пор можно встретить на форумах, посвященных беременности. Как ни страшно, в такие способы контрацепции до сих пор верят не только совсем юные подростки, которые еще не доросли до темы «Размножение» в курсе анатомии, но и вполне взрослые дяди и тети, в том числе и имеющие детей. Мы решили собрать самые нелепые и странные мифы о зачатии, в которые до сих пор мужчины и женщины все еще верят — и иногда платят за это слишком высокую тему, пишет «Домашний Очаг».

Миф 1: если партнерша — девственница, беременность не наступит

Нелепый, но до сих пор распространенный миф: якобы при первом сексе женщина не может забеременеть. Разумеется, ничего общего с правдой этот миф не имеет. Более того, в очень редких случаях беременность может наступить даже в том случае, если у девочки еще не начались месячные.

Миф 2: если во время секса женщина не испытала оргазм, беременность не наступит

Если бы это было правдой, население Земли было бы куда меньше: ведь по разным данным до 75% женщин никогда не испытывали вагинального оргазма, а больше половины регулярно не получают удовольствия во время занятий любовью. Для зачатия нужен мужской оргазм, а вот женский совершенно необязателен. Увы, матушку-природу в последнюю очередь интересует, насколько приятным будет для женщины процесс зачатия — важен результат.

Миф 3: нельзя забеременеть во время менструации

На этом заблуждении основан так называемый календарный метод контрацепции — к слову сказать, один из самых неэффективных. Действительно, беременность возможна только в середине менструального цикла, в течение нескольких дней после овуляции, когда яйцеклетка перемещается из яичника в маточную трубу. Но дело в том, что сперматозоиды способны сохранять свою активность в течение нескольких дней после проникновения в женский организм, а это значит, что незащищенный секс даже за несколько дней до овуляции может привести к беременности. То же самое касается и секса во время менструации: сперматозоиды остаются в организме женщины и способны сохранить свою активность до самой овуляции. Вероятность зачатия особенно возрастает, если менструальный цикл у женщины короткий.

Миф 4: после климакса можно не предохраняться

Даже если вы прошли через менопаузу, у вас все еще сохраняется вероятность зачатия: фертильность у женщины сохраняется на протяжении примерно двух лет после окончания менструаций. Об этом стоит помнить и предохраняться от нежелательной беременности как минимум в течение этого времени.

Миф 5: гормональные контрацептивы дают 100-процентную защиту

К сожалению, абсолютной защиты не дает ни один метод контрацепции. Эффективность оральных гормональных контрацептивов одна из самых высоких — до 99%, но только при условии абсолютно правильного использования. Но, к сожалению, многие женщины пропускают время приема таблеток, сочетают их с препаратами или продуктами и напитками, снижающими эффективность. Для повышения безопасности стоит сочетать этот способ предохранения с барьерными методами контрацепции — например, презервативом.

Миф 6: два презерватива эффективнее одного

Еще один удивительно живучий миф, вера в который может привести к незапланированной беременности. Два презерватива, используемые одновременно, не только не дают двойной гарантии защиты, но и могут свести всю защиту на нет: от трения презервативы могут порваться или образоваться микротрещины, через которые сперматозоиды проникнут в организм женщины.

Миф 7: нельзя забеременеть во время кормления грудью

«Естественная» контрацепция на деле очень ненадежна, эффективность этого метода еще ниже, чем у календарного. Фактически, кормление грудью защищает от беременности только в течение того времени, когда у родившей женщины еще не восстановился менструальный цикл.

Миф 8: «экстренная» контрацепция — стопроцентно надежный «аварийный» выход