Восемь способов отлично выглядеть в обтягивающих джинсах, если ты не худышка

Выбирай джинсы по размеру

Это золотое правило для девушек с формами. Избегай соблазна купить джинсы размером поменьше: нависающий над ремнем животик еще никого не делал стройнее. Кроме того, джинсы не должны плотно обтягивать каждую складочку на бедрах и попе: тебе должно быть удобно ходить и сидеть в них.

Покупай джинсы темного цвета

Во-первых, джинсы классического цвета индиго помогут выглядеть стройнее. Во-вторых, они универсальны: темно-синяя модель подходит и тем, кто хочет выглядеть элегантно, и тем, кто предпочитает спортивный стиль.

Носи джинсы со средней посадкой

Это – необходимый компромисс: джинсы с высокой или очень низкой талией в равной степени привлекут внимание к тому, что ты, скорее всего, хотела бы скрыть. То есть к животу.

Подчеркни талию

Если твоя фигура - «песочные часы», то есть предмет зависти всех девушек мира, - обыгрывай линию талии. Надетую в качестве топа тунику можно подпоясать тонким ярким ремешком, а спортивную белую футболку – подвязать клетчатой рубашкой.

Балансируй слои

Расстегнутый жакет или блейзер до середины бедра, надетый поверх простого топа, поможет сбалансировать верх и низ. Если грудь, по сравнению с бедрами, у тебя небольшая, добавь объема при помощи длинных бус или колье.

Кутайся в теплое

Длинный уютный кардиган – отличный способ не только согреться, но и замаскировать ненужный объем.

Подбирай каблук