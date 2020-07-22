Восемь способов отлично выглядеть в обтягивающих джинсах, если ты не худышка

Если ты думаешь, что из-за пышных форм носить обтягивающие джинсы тебе категорически противопоказано, забудь. Правильно подобранная модель, грамотный верх, нужная длина и стильные аксессуары – и вот ты уже шикарно выглядишь в своих джинсах-скинни, а все остальные тебе завидуют, уверяет Cosmo.
Выбирай джинсы по размеру
Это золотое правило для девушек с формами. Избегай соблазна купить джинсы размером поменьше: нависающий над ремнем животик еще никого не делал стройнее. Кроме того, джинсы не должны плотно обтягивать каждую складочку на бедрах и попе: тебе должно быть удобно ходить и сидеть в них.
Покупай джинсы темного цвета
Во-первых, джинсы классического цвета индиго помогут выглядеть стройнее. Во-вторых, они универсальны: темно-синяя модель подходит и тем, кто хочет выглядеть элегантно, и тем, кто предпочитает спортивный стиль.
Носи джинсы со средней посадкой
Это – необходимый компромисс: джинсы с высокой или очень низкой талией в равной степени привлекут внимание к тому, что ты, скорее всего, хотела бы скрыть. То есть к животу.
Подчеркни талию
Если твоя фигура - «песочные часы», то есть предмет зависти всех девушек мира, - обыгрывай линию талии. Надетую в качестве топа тунику можно подпоясать тонким ярким ремешком, а спортивную белую футболку – подвязать клетчатой рубашкой.
Балансируй слои
Расстегнутый жакет или блейзер до середины бедра, надетый поверх простого топа, поможет сбалансировать верх и низ. Если грудь, по сравнению с бедрами, у тебя небольшая, добавь объема при помощи длинных бус или колье.
Кутайся в теплое
Длинный уютный кардиган – отличный способ не только согреться, но и замаскировать ненужный объем.
Подбирай каблук
Узкие джинсы – отличный способ подчеркнуть твои невероятно длинные ноги. Сделать их еще длиннее (и, соответственно, обворожительнее) помогут лодочки нюдового цвета на каблуке. Другой вариант – надеть обувь, точно попадающую в цвет джинсов.