Поможет похудеть: 10 фактов о пользе крыжовника

Летняя ягода может не только порадовать вкусовыми качествами, но и принести пользу для здоровья, делится портал Ivona.bigmir.net
Не слишком популярная ягода, однако содержит очень много витаминов и полезных веществ. Речь идет о крыжовнике. Плоды можно есть свежими или готовить компоты, сок, джем, мармелад, варенье. Кстати, крыжовник используют в медицине и косметологии. О полезных для организма человека свойствах ягоды расскажет ведущая украинского проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова.
"В крыжовнике много витаминов группы В, а также А, С, РР, Е.
Содержатся и микроэлементы: железо, йод, калий, марганец, медь, магний, фосфор.
А еще ягода помогает бороться с депрессией и плохим настроением благодаря наличию в ней гормона радости серотонина",
– говорит ведущая.
Свойства крыжовника:
1. Укрепляет сердце и кровеносные сосуды.
2. Улучшает память и внимание.
3. Выводит из организма вредные вещества.
4. Снижает артериальное давление.
5. Снижает уровень вредного холестерина.
6. Снимает воспалительные процессы в организме.
7. Ускоряет процесс выздоровления при различных болезнях.
8. Снимает усталость, тонизирует организм и придает ему энергии и бодрости.
9. Регулирует пищеварение.
10. Ускоряет метаболизм, способствует похудению.
"Рекомендую вдоволь наесться крыжовника, чтобы организм вобрал все его питательные вещества. Не лишним будет и заморозить ягоды или запастись вкуснейшими кисло-сладкими джемами",
– говорит Юля.