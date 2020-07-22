Поможет похудеть: 10 фактов о пользе крыжовника

Не слишком популярная ягода, однако содержит очень много витаминов и полезных веществ. Речь идет о крыжовнике. Плоды можно есть свежими или готовить компоты, сок, джем, мармелад, варенье. Кстати, крыжовник используют в медицине и косметологии. О полезных для организма человека свойствах ягоды расскажет ведущая украинского проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова.