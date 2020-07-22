Названо главное украшение лета 2020

Летом 2020 в кругах стритстайл-хроник вновь объявился аксессуар, чья история уходит корнями в эпоху популяризации самых древних регионов мира. Анклет покорил не только подиумы мира, но и сердца истинных фешионистов!
История моды напрямую связана с развитием древних цивилизаций. Так, каждый народ делал акцент на определенные характеристики своей религии и культуры, интегрируя их в особенности внешнего вида. Летом 2020 в кругах стритстайл-хроник вновь объявился аксессуар, чья история уходит корнями в эпоху популяризации самых древних регионов мира. Конечно, речь идет об украшении, который наделал много шуму еще в конце 1990-х. Именно тогда после почти двух тысячелетий забытья браслеты на щиколотку вновь стали востребованными. Анклеты, или цепочки на ноги - нежное и трогательное украшение, которое снова становится определяющим фактором стиля.
Предлагаем стильные варианты, как можно атрибут древности носить с шиком летом 2020, пишет портал Ivona.
Если вы хотите летом 2020 обуздать новый-старый фэшн-тренд под названием «анклет», то советуем начать изучать его подноготную со времен Древнего мира. Первые упоминания о браслетах для щиколоток датируются эпохой шумер, которые не стеснялись использовать для своих аксессуаров самые различные материалы. Более обширное значение анклетов можно встретить в культуре Древнего Египта. Там, по теперь же небезызвестным цепочкам можно было легко определить достаток человека. Впрочем, наибольшой сакральности анклетам придавали именно в Древней Индии. По браслету определяли и семейное положение девушки, и ее социальный статус.
Сегодня же о сакральности анклетов можно говорить лишь с учетом саркастичного отношения к моде. Конечно, в 2020 году браслеты на щиколотку не несут в себе никакого дополнительного сообщения, а лишь являются подтверждением стильного статуса женщины. Нежное, изящное и элегантное украшение - такова современная судьба некогда наделенного духовным естеством браслета.
Если летом 2020 вы планируете заявить о себе, как о стильной и сведущей в вопросах фэшн-индустрии даме, то следует уже сейчас начинать носить самый модный аксессуар сезона. Стритстайл-хроники буквально заполнены различными воплощениями браслетов на щиколотку, которые с головокружительной популярностью становятся финишным аккордом любого образа.
Если вы все еще сомневаетесь в том, какие именно материал, фактуру и декор выбрать, то прислушайтесь к советам профессионалов. Впрочем, предупреждаем вас: определить своего фаворита будет очень непросто. Жемчужины неправильных форм в стилистике барокко, массивные цепи, которые бы одобрил самый брутальный рокер, а также абсолютно инфантильные ниточки бисера - все варианты выглядят очень стильно и акцентно. Рекомендуем не ограничиваться лишь одним украшением, выбирая анклет на каждый день, для особого случая, на торжество и романтическое свидание.