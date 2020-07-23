Заготовки из абрикосов на зиму: ТОП-5 рецептов

Варенье из половинок абрикосов

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты

Абрикосы – 1 кг

Сахар – 750 г – 1 кг

Способ приготовления

Разделите абрикосы на дольки и удалите косточки. Слоями выложите в таз, чередуя с сахаром. Оставьте абрикосы с сахаром минимум на 12 часов, чтобы плоды пустили сок.

Доведите до кипения, варите 20 минут. Оставьте остывать на 10-12 часов.

Проварите еще 15 минут, оставьте на 10-12 часов. Как вариант, в самом конце можно для пикантности добавить немного лимонного или апельсинового сока.

Джем из абрикосов с лимоном

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты

Абрикосы – 1,5 кг

Сахар – 1,5 кг

Лимон – 1,5 шт.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Помойте и очистите абрикосы, нарежьте их дольками. Кастрюлю для варки обильно смажьте сливочным маслом.

Наполните емкость абрикосами, чередуя слои с сахаром. Выжмите сок из лимонов. Накройте посуду крышкой и оставьте на 12 часов. Сока будет достаточно много, поэтому если его слишком много в сравнении с количеством фруктов, то лишнюю часть следует слить, ведь сок должен лишь покрыть абрикосы.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь, пока не растворится сахар. Это займет примерно 15-20 минут. После закипания увеличивайте огонь и варите содержимое не меньше 20 минут. Не забывайте часто перемешивать.

Проверьте джем на готовность. Налейте небольшое количество на блюдце и посмотрите на степень густоты, если вы любите гуще, то продолжайте варить еще 5-10 минут, пока джем не дойдет до нужной консистенции.

Абрикосовый конфитюр

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты

Абрикос – 2 кг

Сахар – 2 кг 750 г

Вода – 1 чашка

Способ приготовления

Смешать сахар с водой и довести смесь до кипения и однородной массы. Остудить.

Очистить абрикосы от кожуры. Для этого помытые плоды окунуть в кипящую воду на несколько секунд и сразу же переместить в холодную воду. Снять кожицу.

Абрикосы следует освободить от косточки и разделить на дольки, после чего соединить с сиропом. На медленном огне довести содержимое кастрюли до кипения, затем убрать емкость с плиты. Переместите абрикосы в прохладное место на 12 часов. Не забывайте, что во время этой процедуры собирается много пены, которую рекомендуют удалять постепенно, не давая ей закарамелизироваться. В среднем доводить до кипения абрикосы через 12 часов следует не менее, чем трижды, а то и четыре раза. Главным ориентиром станет однородная густая масса, что оседает на дне.

Закройте абрикосовый конфитюр в банки.

Абрикосы в сиропе на зиму

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты

Абрикосы – 1,5 кг

Сахар – 1,5 стакана

Вода

Способ приготовления

Абрикосы на зиму для этой заготовки должны быть плотными.

Помойте и очистите от косточек абрикосы. Готовыми дольками заполните банку. Насыпьте сахар.

Отдельно вскипятите воду и залейте в банку по плечики.

Накройте банку крышкой и стерилизуйте пять минут от момента закипания. После чего закатайте банку.

Абрикосовый компот с апельсином и мятой

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты

Абрикосы – 500 г

Лимон – 1-2 кружочка

Апельсин – 3-4 кружочка

Мята – 1-2 веточки

Сахар – полный стакан

Способ приготовления

Вымойте абрикосы. Разрежьте плоды на половинки и извлеките косточки.

Лимоны, апельсины и мяту промойте под горячей водой. Нарежьте цитрусовые плоды кругами толщиной 5-6 мм. Достаньте из долек косточки.

Вскипятите воду в кастрюле. Простерилизуйте 3 л банку, а затем уложите в нее фрукты и мяту. Налейте кипяток до горлышка емкости. Прикройте банку крышкой и оставьте на 15 минут.

Слейте воду из банки в кастрюлю. Добавьте в жидкость сахар и прокипятите 5-6 минут. Вылейте приготовленный раствор обратно в банку и герметично закройте ее с помощью закаточной машинки.