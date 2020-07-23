Десять простых правил в уходе за волосами, которые стоило бы превратить в полезную привычку

О каких правилах идёт речь? И так ли просто их соблюдать?

Правило 1. Очень важно расчёсывать волосы каждый раз перед тем, как собираетесь их помыть. Если этого не сделать, то волосы, запутанные в микроузлы, только ещё больше запутаются во время мытья. И такие запутанные волосы очень легко повредить.

Правило 2. Перед нанесением шампуня на волосы нужно вспенить его сначала между ладошками. Когда мы вспениваем шампунь на голове, мы травмируем наши волосы, поднимая чешуйки волос насильно.

Правило 3. Мыть волосы шампунем следует, начиная с затылка, так как именно на нём волосы самые крепкие и толстые, а потом уже распределять шампунь по всей голове.

Правило 4. Во время мытья головы полезно менять температуру воды, таким образом волосяные луковицы активизируются. Только горячей и холодной водой мыть волосы нельзя. Мытьё головы полезно завершать именно прохладной водой, закрывая таким образом чешуйки волос.

Правило 5. Ни в коем случае не выкручивайте свои волосы, когда отжимаете. Достаточно их слегка отжать руками и закрутить в полотенце, которое уже впитает в себя лишнюю влагу.

Правило 6. Нельзя больше 15 минут ходить с полотенцем на голове, так как вы можете их пересушить. Как итог - ломкие волосы и перхоть.

Правило 7. Не стоит сушить волосы горячим воздухом. Пользуйтесь только прохладным и теплым воздухом. Сушим волосы строго по направлению роста волос. Сушку волос феном всегда нужно завершать прохладным воздухом.

Правило 8. Не нужно наносить средства для укладки волос на тёплые волосы, подождите около 15 минут, этого времени им хватит, чтобы остыть.

Правило 9. Расчесывать волосы следует с кончиков, постепенно переходя к корням. Важно расчесывать волосы в разные стороны, массажируя при этом кожу головы.

Правило 10. Делать тугой хвост достаточно раз в 3 дня, так как это вредно для волос, хоть и очень красиво. Высоту хвоста нужно менять постоянно, так как тугой хвост на одном уровне губительным образом сказывается на волосах. Перед сном обязательно расплетайте прическу и расчесывайте свои волосы.