ЛАЙФХАК ⟩ Как без труда вернуть блеск посуде

Не секрет, что посуда со временем тускнеет, хоть ее и моют регулярно. Связано это с водой, которая течет у нас из крана — налет оседает на стаканах и чашках. Не беда — применим хозяйственный лайфхак.
Если тусклые стаканы, тарелки и чашки вам надоели или строгая мама ненавязчиво намекает, что хрусталь, подаренный ей вам на свадьбу, совсем не блестит, пора проводить генеральную мойку.
Все очень просто, если у вас дома установлена посудомоечная машина — вы просто покупаете спецсредство для придания блеска, и запускаете аппарат. Через час-полтора все готово — посуда блестит, скрипит, все довольны.
Если машинки нет — придется мыть руками, но тут тоже два варианта: или идти в магазин за специальным чистящим средством, но стоит оно не дешево, плюс придется поработать губкой. Или же применить смекалку, использовать лайфхак, который передавался нам бабушками и прабабушками.
Берем достаточно глубокую емкость, наливаем в нее холодную воду и сыпем соль. Примерно 30 граммов на литр. Размешиваем, растворяем и кладем в раствор посуду. Ждем около получаса, вынимаем и ополаскиваем. Готово! Посуда блестит, денег в кошельке меньше не стало — за это мы и любим лайфхаки.