ЛАЙФХАК ⟩ Как без труда вернуть блеск посуде

Если тусклые стаканы, тарелки и чашки вам надоели или строгая мама ненавязчиво намекает, что хрусталь, подаренный ей вам на свадьбу, совсем не блестит, пора проводить генеральную мойку.

Все очень просто, если у вас дома установлена посудомоечная машина — вы просто покупаете спецсредство для придания блеска, и запускаете аппарат. Через час-полтора все готово — посуда блестит, скрипит, все довольны.

Если машинки нет — придется мыть руками, но тут тоже два варианта: или идти в магазин за специальным чистящим средством, но стоит оно не дешево, плюс придется поработать губкой. Или же применить смекалку, использовать лайфхак, который передавался нам бабушками и прабабушками.