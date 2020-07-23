Пять опасных болезней, о которых предупреждает обычная изжога

Чувство жжения в груди, которое хоть раз в жизни испытывал каждый человек, в большинстве случаев вызвано безобидными причинами: острая пища, алкоголь, беременность — вот самые распространенные из них. Но иногда именно изжога — первый «звоночек», который предупреждает о серьезных и даже смертельно опасных болезнях. Вам точно стоит обратиться к врачу, если изжога не проходит в течение суток и дольше, а также если чувство жжения сопровождается другими странными симптомами.

Сердечный приступ

Ранние симптомы сердечного приступа могут напоминать изжогу — то же ощущение жжения в груди. Но если симптомы изжоги вызваны скорее раздражением пищевода, то в случае сердечного приступа причина в уменьшении притока крови к сердцу. Есть некоторая разница в проявлении изжоги и симптомов сердечного приступа (например, изжога сопровождается кислым привкусом во рту и усиливается, если пациент принимает лежачее положение), но точный диагноз может поставить только врач. Поэтому если изжога сопровождается другими симптомами сердечного приступа (боль в руке, в челюсти или спине, слабостью, болями в желудке), обязательно как можно скорее обратитесь к врачу.

Камни в желчном пузыре

Желчные камни — кусочки отвердевшего желудочного сока, которые могут образовываться в желчном пузыре — блокируют желчный проток и могут вызывать боли в верхней части живота. Боль, как правило, возникает сразу после еды и не снимается с помощью препаратов от изжоги. Если это ваш случай, обратитесь к врачу как можно скорее!

ГЭРБ

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — хроническое заболевания, при котором желудочная кислота или содержимое желудка выбрасывается в пищевод. По статистике, 13% жителей России (и 26% жителей Московского региона) страдают той или иной формой этой болезни. Изжога — один из самых верных симптомов этого заболевания. Если вы испытываете изжогу не реже двух раз в неделю, вам пора обратиться к гастроэнтерологу.

Язва желудка

Боли, которые вызываются язвой желудка, чаще отдаются в верхней части живота или непосредственно в желудке, но в некоторых случаях могут ощущаться как жжение в верхней части пищевода — особенно часто это бывает на ранних стадиях заболевания. Обратитесь к врачу — ведь язва желудка это серьезное заболевание, которое требует лечения и обязательного соблюдения особой диеты!

Рак пищевода или желудка