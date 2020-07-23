Он не устоит! Девять предметов гардероба, которые нравятся всем мужчинам

Облегающее платье

Платье, сидящее точно по фигуре и подчеркивающее все твои достоинства — самый простой и, пожалуй, самый действенный способ сразить его наповал, особенно на первом свидании.

Но это не работает со слишком открытыми, короткими или «голыми» платьями. Кроме того, не забывай про то, что облегающее платье не должно беспощадно впиваться в тело, быть меньшего или большего размера.

Мини-юбки

Не менее эффектная вещь, чем вышеупомянутое платье, которая при этом оставляет тебе куда больший простор для модной фантазии — ее можно надеть как с демократичной белой футболкой и кроссовками или кедами, так и с классическими лодочками и рубашкой.

Но в случае с мини-юбкой также не стоит перебарщивать с «градусом» сексуальности — короткая юбка, кроп-топ и, к примеру, туфли-«копытца» создадут о тебе совсем не то впечатление, которое хотелось бы.

Обувь на каблуках

Мужчины обожают, когда женщины надевают обувь на каблуках, причем совершенно не важно, с чем ты носишь любимые шпильки — с джинсами или с платьем-футляром. Каблук практически всегда придает образу женственности и меняет твою походку и настроение.

Но всё это работает лишь в том случае, если ты выбираешь комфортный для себя каблук (это касается не только его высоты, но и формы), поскольку в случае неправильно выбранного каблука ты рискуешь страдальчески ковылять перед объектом своей симпатии и выглядеть не сексуально и женственно, а смешно.

Классическая белая рубашка

Белая рубашка в мужском стиле (без декоративных элементов, разнообразных вставок и прочих «излишеств» всегда вызывает в мужчинах трепет — носи ее и с любимыми «бойфрендами» (в этом случае лучше добавить в образ туфли-лодочки, чтобы не получить на выходе слишком мешковатый силуэт), и с мини-юбкой (попробуй лаковую модель, актуальную в этом сезоне), и просто в качестве платья.

Но лучше не создавать слишком официальный образ с участием белой рубашки — можно нечаянно переборщить с деловым стилем и напоминать бойфренду не соблазнительную модницу, а его школьного завуча.

Вещи с вырезом на спине

Вещи с открытой спиной, по признанию многих мужчин, придают нам беззащитности, изящества и чувственности. Смело обзаводись такими платьями, топами и даже рубашками.

Но не стоит перебарщивать с «открытостью» — к примеру, слишком низкий вырез на коктейльном платье, являющий взорам окружающих не только твою спину, но и всё, что находится ниже, будет смотреться скорее вульгарно, нежели сексуально.

Куртка-косуха

Куртка-косуха — не только универсальная вещь и предмет базового гардероба, но и отличный «магнит» для мужчин! Она ассоциируется у них с образом «плохой девчонки», с которой всегда весело и никогда не бывает скучно.

Но не забывай про посадку своей косухи — она не должна быть мешковатой или выглядеть дёшево.

Узкие джинсы

Скинни, скинни и еще раз скинни — мужчины не оценят ни твои новенькие «бойфренды», ни тем более mom-jeans. Узкие джинсы (особенно классические черные) почему-то для мужчин выглядят очень сексуально.

Но стратегически важно, чтобы твои скинни точно подходили тебе по размеру — врезающийся в бедра пояс еще никого не красил.

Приталенные платья

Силуэт new look актуален всегда — он не только придаст тебе женственности (а в случае с миди-длиной еще и ретро-флёр), но и акцентирует внимание на талии, приблизив твою фигуру к «песочным часам».

Но лучше выбирать длину мини или миди — макси в сочетании с приталенным силуэтом может смотреться странновато.

Одежда с открытыми плечами

Плечи и ключицы считаются мужчинами не менее чувственными, чем спина, щиколотки и запястья. Поэтому делаем ставку на платья и топы, открывающие эту часть тела.