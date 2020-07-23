Успей подать заявку на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020

9 августа в клубе Prive состоится финал конкурса Mrs. Europe Estonia 2020. Кастинг для участия в данном конкурсе продлится до 28 июля. На кастинг ждут представительниц прекрасного пола от 28 до 45 лет.
По словам обладательницы титула Mrs.Europe 2019 Людмилы Карпиковой, кастинг подходит к концу. «У всех, кто не успел подать заявку, еще есть время это сделать. Мы принимаем заявки еще несколько дней, - сказала она и добавила, что концепция регионального конкурса такая же, как и у международного. - К финалу конкурса уже всё готово. Наряды на финальный выход предоставит известный эстонский дизайнер Денис Мистюрин. Фотосессию проведёт светский фотограф Карина Ваус, уже известна дата фотосессии - 2 августа. На конкурсе для гостей в перерывах между турами выступит певец Вадим Викс. Проведут конкурс бессменные ведущие наших мероприятий -Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро. Все желающие смогут выбрать любимицу публики, фотографии финалисток конкурса будут выставлены на народное голосование на странице агентства Angel Models Agency в Facebook».
Перед финалом участниц ждёт несколько репетиций, примерки нарядов, уроки дефиле и фотопозирования. Поторопитесь, присылайте заявки и ждите приглашения на живой кастинг!
Если вам от 28 до 45 лет, вы замужем или разведены (наличие детей не обязательно), то смело присылайте заявку. Для участия в кастинге нужно прислать краткое резюме и 3 фото: портрет, в полный рост и в купальнике (можно любительские) на нашу электронную почту: angelmodelseu@gmail.com
Укажите тему: «Кастинг на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020». Кастинг продлится до 28 июля. Обратите внимание, что участие в конкурсе платное: в стоимость входят подготовка к конкурсу, фотосессия, наряд на финальный выход и фотосессия. Кастинг бесплатный. Финал конкурса состоится в таллиннском клубе Prive 9 августа. Конкурс организует и проводит известное модельное агентство Angel Models Agency.
Не упустите свой шанс!