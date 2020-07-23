Успей подать заявку на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020

По словам обладательницы титула Mrs.Europe 2019 Людмилы Карпиковой, кастинг подходит к концу. «У всех, кто не успел подать заявку, еще есть время это сделать. Мы принимаем заявки еще несколько дней, - сказала она и добавила, что концепция регионального конкурса такая же, как и у международного. - К финалу конкурса уже всё готово. Наряды на финальный выход предоставит известный эстонский дизайнер Денис Мистюрин. Фотосессию проведёт светский фотограф Карина Ваус, уже известна дата фотосессии - 2 августа. На конкурсе для гостей в перерывах между турами выступит певец Вадим Викс. Проведут конкурс бессменные ведущие наших мероприятий -Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро. Все желающие смогут выбрать любимицу публики, фотографии финалисток конкурса будут выставлены на народное голосование на странице агентства Angel Models Agency в Facebook».