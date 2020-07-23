ГОТОВИМ! ⟩ Экс-повар Елизаветы II поделился секретом умопомрачительных сосисок

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Джефф Бейкер поделился рецептом приготовления идеальных жареных сосисок, которые он нередко готовил для монаршей особы.

Оказывается, в этом простом блюде есть немало нюансов.

Первая частая ошибка — не подготавливать продукт к приготовлению. Сосиски следует достать из холодильника заранее, хотя бы за 20 минут до готовки. Если пропустить этот пункт, они прожарятся неравномерно, а кожица может треснуть. Для идеальных сосисок подойдет не всякая посуда, а только сковорода с антипригарным покрытием. В подготовленную сковороду вливаем чайную ложку утиного или гусиного жира, равномерно распределяем его по поверхности и убираем излишки. Кладем сосиски, но следим, чтобы они ни в коем случае не касались друг друга. Жарим полуфабрикат на малом или среднем огне, время от времени переворачивая, пока колбаски не приобретут золотистый оттенок.