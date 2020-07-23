ГОТОВИМ! ⟩ Экс-повар Елизаветы II поделился секретом умопомрачительных сосисок

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Джефф Бейкер поделился рецептом приготовления идеальных жареных сосисок, которые он нередко готовил для монаршей особы.
Оказывается, в этом простом блюде есть немало нюансов.
- Первая частая ошибка — не подготавливать продукт к приготовлению. Сосиски следует достать из холодильника заранее, хотя бы за 20 минут до готовки. Если пропустить этот пункт, они прожарятся неравномерно, а кожица может треснуть.
- Для идеальных сосисок подойдет не всякая посуда, а только сковорода с антипригарным покрытием.
- В подготовленную сковороду вливаем чайную ложку утиного или гусиного жира, равномерно распределяем его по поверхности и убираем излишки.
- Кладем сосиски, но следим, чтобы они ни в коем случае не касались друг друга.
- Жарим полуфабрикат на малом или среднем огне, время от времени переворачивая, пока колбаски не приобретут золотистый оттенок.
Вуаля — идеальные сосиски, как в королевском дворце, готовы. Важно не подавать блюдо сразу на стол, а дать ему остыть несколько минут, передает издание Kent Live.