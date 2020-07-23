Пт, 24.07.2020

КАК ВКУСНО ⟩ Так сосиски вы еще не готовили! Секретный рецепт экс-повара Елизаветы II

Сосиски-гриль. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Идеально приготовить этот нехитрый полуфабрикат можно всего за пять шагов, пишет msn.com.

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Джефф Бейкер поделился рецептом приготовления идеальных жареных сосисок, которые он нередко готовил для монаршей особы.

Оказывается, в этом простом блюде есть немало нюансов.

  1. Первая частая ошибка — не подготавливать продукт к приготовлению. Сосиски следует достать из холодильника заранее, хотя бы за 20 минут до готовки. Если пропустить этот пункт, они прожарятся неравномерно, а кожица может треснуть.
  2. Для идеальных сосисок подойдет не всякая посуда, а только сковорода с антипригарным покрытием.
  3. В подготовленную сковороду вливаем чайную ложку утиного или гусиного жира, равномерно распределяем его по поверхности и убираем излишки.
  4. Кладем сосиски, но следим, чтобы они ни в коем случае не касались друг друга.
  5. Жарим полуфабрикат на малом или среднем огне, время от времени переворачивая, пока колбаски не приобретут золотистый оттенок.

Вуаля — идеальные сосиски, как в королевском дворце, готовы. Важно не подавать блюдо сразу на стол, а дать ему остыть несколько минут, передает издание Kent Live.

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