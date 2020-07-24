Восемь деталей в образе женщины, на которые мужчины всегда обращают внимание

Руки

Увлажненная кожа, аккуратный маникюр, изящные кольца и браслеты — нам кажется, что мужчины никогда не замечают, что мы перекрасили ногти или надели новые украшения, но на практике это не так. Руки — чуть ли не первое, на что обращают внимание мужчины, и для них — это некий индикатор того, насколько хорошо за собой ухаживает девушка. Поэтому если хочешь произвести хорошее впечатление, не забывай пользоваться увлажняющим кремом, вовремя делать коррекцию ногтей и не перебарщивай с nail-дизайном и бижутерией.

Уместность наряда девушки

Молодой человек пригласил тебя на пикник в парке, и ты решила надеть свое лучшее коктейльное платье, туфли на шпильках и сделать вечернюю укладку. Да, наверное, ты будешь выглядеть красиво и роскошно, но согласись, такой наряд не подходят для того, чтобы сидеть на газоне и есть круассаны. Мужчина может почувствовать себя неловко или решить, что такая королева, которая и в пир, и в мир надевает вечернее платье, не для него. Поэтому учитывай место, куда вы собираетесь пойти. Поверь, в определенной ситуации ты будешь гораздо привлекательнее выглядеть в джинсах и футболке, чем в шелковом платье.

Украшения

Всегда и во всем нужно чувствовать меру, особенно когда дело касается аксессуаров и украшений. Если ты с ног до головы будешь обвешана золотом-бриллиантами, в глазах мужчины ты, как минимум, будешь выглядеть нелепо. Противоположный пол большое количество украшений на тебе может даже отпугнуть. Поэтому старайся грамотно подбирать украшения так, чтобы они рифмовались между собой и подходили под твой образ.

Облегающие силуэты

Сразу скажем, что обтягивающие вещи можно носить даже полным девушкам, главное, чтобы облегающая одежда была из плотного и качественного материала. Узкие джинсы, платье-лапша, водолазка, юбка-карандаш, топ в рубчик и многие другие подобные вещи смогут привлечь внимание мужчины, особенно если они подчеркивают главные достоинства твоей фигуры. Следи за тем, чтобы не просвечивало нижнее белье, а ткань не была слишком тонкой (иначе будут видны все твои складки).

Разрезы на юбке и глубокое декольте

Разрезы и глубокое декольте — это то, что обнажает, а наоборот, создает некую загадку. Например, очень привлекательно смотрится длинный вырез на юбке миди или макси или V-образный вырез на шелковой блузе. но при условии, что все остальные части тела прикрыты, а вещи сами по себе довольно сдержанные (иначе рискуешь выглядеть вульгарно и притянуть к себе нежелательные взгляды). Игривые вырезы и разрезы моментально привлекают внимание противоположного пола, пробуждают любопытство и заинтересованность в загадочной девушке.

Открытые плечи

Оголенные плечи могут свести мужчину с ума с первого взгляда. Нам кажется, что это не самая привлекательная и далеко не интимная часть тела, но именно открытые плечи придают девушке особый шарм, женственность, легкость и романтичность. Поэтому топы, блузы, платья на одно плечо или с полностью открытыми плечами — могут стать той деталью, которая поможет покорить твоего избранника.

Оголенная спина