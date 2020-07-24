Женский гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: у кого исполнятся все желания, а кому придется идти в бой

В середине недели начнется энергетическая перезарядка, которая будет ощущаться как призыв к действию, поэтому важно приготовиться к рывку вперед.

Женщина-Овен

Астрологи советуют собраться с силами: все начинания придется продвигать с боем. Окружающие не поверят на слово, и даже дар убеждения и воодушевляющие речи не помогут Овнам преуспеть в делах. Секрет успеха на эту неделю прост — приготовить серьезные аргументы, чтобы доступно объяснить людям свои намерения. Стрессовые факторы могут сильно утомить, поэтому если силы покинут в начале недели, то не стоит выжимать их до конца, лучше взять паузу и восстановиться.

Женщина-Телец

Тельцам астропрогноз пророчит период, который потребует серьезного выбора. Причем обратного пути не будет, поэтому эксперты dailyhoro.ru советуют взять на вооружение технику принятия правильных решений. Не стоит тратить свободное время на рефлексию и сомнения, лучше твердо идти вперед и сохранять свои цели в тайне. Достичь успеха не получится, если посвятить в свои планы большую группу людей.

Женщина-Близнецы

Наступает отличная неделя, которая поможет найти путь к счастью. Близнецам можно записывать желания, работать над собой, анализировать прошлое. Вместо того, чтобы тратить время на решение чужих проблем, стоит найти что-то для себя: например, новые увлечения, новую работу, новые отношения.

Самое главное в конце июля — перестать стесняться своих целей и желаний: очень важно открыто выражать мечты, и тогда они обязательно исполнятся.

Женщина-Рак

Ракам астрологи советуют продолжать движение к целям, которые были поставлены в прошлые месяцы. Звезды не обещают, что успех придет строго с 27 июля по 2 августа, но в этот период точно получится отметить первые положительные результаты. Вселенная сейчас ответит на любую просьбу и поддержит тех, кто проявляет решительность, главное — не обманывать себя, достигая одного, а тайно желая иного.

Женщина-Лев

В центре внимая Львиц на этой неделе будет сфера отношений. Астрологи сообщают, что повышенная нагрузка на работе может стать причиной конфликтов с любимым мужчиной. Впрочем, если были поставлены цели и сроки, не стоит отказываться от намеченного: куда проще будет договориться с партнером и найти компромисс, который устроит всех. Тех, кто сумеет проявить гибкость, звезды наградят возможностью стать счастливее.

Женщина-Дева

На этой неделе у женщин, рожденных под созвездием Девы, возникнет немало проблем. Уверенность в себе и интуиция — прекрасные помощники, но даже этого может не хватить, чтобы преодолеть все испытания, которые приготовили планеты. Гороскоп рекомендует на время спрятать шипы. Показные серьезность и безразличие могут сыграть против Дев, особенно в сфере любви. Лучше сделать акцент на позитивном мышлении, нежности и отзывчивости.

Женщина-Весы