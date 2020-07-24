Женский гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: у кого исполнятся все желания, а кому придется идти в бой

По словам астрологов, неделя будет активной и благоприятной для тех, кто ставит перед собой глобальные цели. Особенно хорошо будут удаваться рабочие и творческие дела: их результат можно улучшить, получить признание, придать материальную форму мечтам.
В середине недели начнется энергетическая перезарядка, которая будет ощущаться как призыв к действию, поэтому важно приготовиться к рывку вперед.
Женщина-Овен
Астрологи советуют собраться с силами: все начинания придется продвигать с боем. Окружающие не поверят на слово, и даже дар убеждения и воодушевляющие речи не помогут Овнам преуспеть в делах. Секрет успеха на эту неделю прост — приготовить серьезные аргументы, чтобы доступно объяснить людям свои намерения. Стрессовые факторы могут сильно утомить, поэтому если силы покинут в начале недели, то не стоит выжимать их до конца, лучше взять паузу и восстановиться.
Женщина-Телец
Тельцам астропрогноз пророчит период, который потребует серьезного выбора. Причем обратного пути не будет, поэтому эксперты dailyhoro.ru советуют взять на вооружение технику принятия правильных решений. Не стоит тратить свободное время на рефлексию и сомнения, лучше твердо идти вперед и сохранять свои цели в тайне. Достичь успеха не получится, если посвятить в свои планы большую группу людей.
Наступает отличная неделя, которая поможет найти путь к счастью. Близнецам можно записывать желания, работать над собой, анализировать прошлое. Вместо того, чтобы тратить время на решение чужих проблем, стоит найти что-то для себя: например, новые увлечения, новую работу, новые отношения.
Самое главное в конце июля — перестать стесняться своих целей и желаний: очень важно открыто выражать мечты, и тогда они обязательно исполнятся.
Женщина-Рак
Ракам астрологи советуют продолжать движение к целям, которые были поставлены в прошлые месяцы. Звезды не обещают, что успех придет строго с 27 июля по 2 августа, но в этот период точно получится отметить первые положительные результаты. Вселенная сейчас ответит на любую просьбу и поддержит тех, кто проявляет решительность, главное — не обманывать себя, достигая одного, а тайно желая иного.
Женщина-Лев
На этой неделе у женщин, рожденных под созвездием Девы, возникнет немало проблем. Уверенность в себе и интуиция — прекрасные помощники, но даже этого может не хватить, чтобы преодолеть все испытания, которые приготовили планеты. Гороскоп рекомендует на время спрятать шипы. Показные серьезность и безразличие могут сыграть против Дев, особенно в сфере любви. Лучше сделать акцент на позитивном мышлении, нежности и отзывчивости.
Женщина-Весы
Благодаря влиянию планет-покровителей Весы на этой неделе забудут, что такое грусть. Звезды обеспечат им большой заряд энергии, воодушевления и оптимизма, и это станет ключом к новой жизни и новым победам. Им будет под силу всё, что раньше казалось нереальным: приблизиться к решению неразрешимой проблемы, найти выход из безвыходной ситуации. Временно исчезнут любые препятствия, чтобы Весы смогли исполнить задуманное и поверить в лучшее.
Женщина-Скорпион
Представительницы Скорпиона находятся сейчас на пороге приятных перемен и событий. Возможно, это раз и навсегда изменит их жизнь к лучшему, поэтому важно заняться сбором информации и организационными вопросами.
Скорпионам гарантировано удачное стечение обстоятельств, а значит, можно смело экспериментировать и использовать проверенные способы достижения успеха. А чтобы закрепить достигнутое и легко войти в новую жизнь, звезды советуют перестать слушать голос сомнений и неуверенности в себе.
Женщина-Стрелец
Не препятствуйте новому — с таким девизом начнется неделя для женщин-Козерогов. В ближайшие 7 дней будет не лишним попрощаться с тем, что мешает счастливой жизни. Наскучившая работа, завистливая подруга, сломанный телефон, раздражающее платье, несбывшиеся мечты — вот маленький список того, что крадет время, силы и возможности. Козероги, освободившиеся от вещей-вампиров, негативных установок и токсичных людей, обязательно привлекут к себе удачу.
Женщина-Водолей
Начало нового месяца может вызвать радикальные перемены в жизни Водолеев. Если остро встал вопрос о смене предназначения в жизни, то с этим лучше подождать: есть опасность переоценить свои возможности, принять желаемое за действительное.
Всю энергию планет Водолеям сейчас стоит направить в самопознание, поэтому полезны будут интеллектуальные занятия, личностный и духовный рост, познание законов Вселенной, поиски смысла и ответов на важные вопросы. Самое важное — не потерять связь с внешним миром, излишне углубившись в работу над собой.
Женщина-Рыбы
Представительницам знака Рыбы астрологи рекомендуют поразмышлять над своей судьбой и дальнейшей жизнью. Будет полезно провести ревизию и избавиться от вещей-вампиров, ненужных обязательств, разочарований, обид и токсичных связей, которые тормозят новые начинания. Внутренняя сила и готовность к переменам — этого достаточно для того, чтобы совершить прорыв и разрушить внутренние установки.