Модные шляпы 2020: какая подойдет вашей форме лица

Какой головной убор выбрать, чтоб стать королевой на пляже, на улице и вообще в принципе?
Лето продолжается, и солнце не перестает светит, а если в Эстонии наконец выпадают теплые деньки, то мы бежим на пляж.
Неотъемлемая часть пляжного лука — головной убор. Он не только спасет от палящих солнечных лучей, но и может стать той самой изюминкой, благодаря которой вы будете выглядеть настоящей королевой пляжа.
Слауч, гаучо, канотье и клош — за этими мудреными названиями скрываются разные фасоны шляпок. Портал Vesti.ua делится, кому к лицу широкополые шляпы макси, а кому лучше отдать предпочтение лаконичной федоре.
Гид по шляпам
Все мы знаем, как выглядят широкополые шляпы и панамы, а вот отличить гаучо от канотье могут не все. Исправить эту ситуацию поможет наш шляпный гид. Итак, знакомьтесь.
Что красиво "треугольнику", не подойдет "квадрату"
Хорошо обладательницам овального лица: им подходят практически все головные уборы. А вот тем, у кого другие "геометрические фигуры", нужно более тщательно подходить к выбору шляпы. Ведь неправильный выбор может подчеркнуть недостатки, тогда как "ваша" шляпа все лишнее замаскирует, а все достоинства — подчеркнет.
Для начала окончательно определитесь, какой формы ваше лицо. Уберите волосы в хвост, подойдите к зеркалу, держа голову прямо, обведите фломастером или карандашом контур лица на зеркале. А теперь — читайте, какие фасоны шляп вам нужно занести в черный список.
Квадратное лицо
Цель: смягчить черты.
Ваш выбор: головные уборы с плавными линиями, которые мягко обрамляют лицо. Это: слауч, хомбург, бретонская или широкополая шляпа.
Табу: шляпы с короткими полями (например, клош или канотье) или вообще без них, классические панамы, бейсболки.
Круглое лицо
Цель: визуально вытянуть лицо.
Ваш выбор: вам подойдут головные уборы, которые можно надеть так, чтобы лоб был открытым. Например, кепка, федора, хомбург. Также вам подойдет шляпа слауч, у которой плавные линии, но поля не образуют четкий круг.
Табу: круглые шляпы (канотье, гаучо).
Треугольное лицо
Цель: выделить глаза и среднюю часть лица.
Ваш выбор: головные уборы, которыми можно максимально закрыть лоб. Сделать акцент на средней части лица поможет украшение сбоку. Оно хорошо смотрится на шляпах клош, дерби, федора.
Табу: широкополые, бретонские шляпы, слауч.
Прямоугольное лицо
Цель: сделать лицо короче, округлить черты.
Ваш выбор: головные уборы, которые красиво смотрятся надвинутыми до бровей. Например, поркпай, дерби.
Табу: шляпы с высокими тульями (федора), головные уборы строгих геометрических форм (канотье) и с объемом на макушке (клош, чалма, тюрбан).
Овальное лицо
Цель: сбалансировать форму лица.
Ваш выбор: асимметричные головные уборы, шляпы, в которых верхняя часть не уже скул (канотье, бретонка, кепка, федора).
Табу: облегающие головные уборы (клош, тюрбан).
Три важных момента при выборе
Шляпа может идеально подходить вашей форме лица, но при этом абсолютно не смотреться на вас. Это происходит по ряду причин.
Лицо задает вектор стиля
У кого-то из нас черты лица как будто высечены из камня: резкие, крупные, яркие. А чей-то портрет состоит из мягких плавных линий. Четкие, "читабельные" черты лица задают следующий вектор стиля: вам стоит выбирать головные уборы, которые имеют ярко выраженные геометрические линии. Правда, если они чересчур "вырубленные", как, например, у Сары Джессики Паркер или Сандры Баллок — обладательницы массивного спортивного подбородка, — тогда стоит отдать предпочтение шляпам, у которых смягченные поля (например, слауч). Соответственно, тем, кому природа подарила мягкие черты лица, нужны головные уборы с плавными линиями — и в форме, и в принтах.
Общее настроение у пляжного ансамбля
Вот вы купили красивый спортивный купальник зеленого цвета. И есть у вас романтическая шляпа с широкими полями. По отдельности эти вещи смотрятся превосходно. Но надели их вместе — и дуэт не получается, композиция разваливается. Причина — у вещей разное настроение. У шляпы — романтическое, у купальника — спортивное. С ним будет отлично смотреться кепка из лозы с зеленой лентой. А со шляпой — купальник с рюшами. Важно, чтобы все остальные детали гардероба тоже были в одном стиле: и сумка, и обувь, и пляжная одежда.
Соблюдаем пропорции
Женщина маленького роста в шляпе с метровыми полями будет выглядеть, как гриб на ножке. Поэтому, выбирая головной убор, наденьте его на себя, сфотографируйтесь в полный рост и оцените, как соблюдаются пропорции, не возникает ли дисбаланс. Например, в широкополой шляпе будет гармонично смотреться стройная девушка высокого роста. Если же вы высокая, но при этом имеете лишний вес, такая шляпа лишь утяжелит ваш образ.
Модные детали
Дизайнеры не могут каждый год придумывать новые фасоны шляп. Они могут только делать их "апгрейд". На то, что ваша шляпка – "на стиле", укажут следующие детали:
морская тематика (якоря, канатики, полоска);
узоры в стиле тропикана;
яркие восточные орнаменты;
горох – любого размера.