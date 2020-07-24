Модные шляпы 2020: какая подойдет вашей форме лица

Лето продолжается, и солнце не перестает светит, а если в Эстонии наконец выпадают теплые деньки, то мы бежим на пляж.

Неотъемлемая часть пляжного лука — головной убор. Он не только спасет от палящих солнечных лучей, но и может стать той самой изюминкой, благодаря которой вы будете выглядеть настоящей королевой пляжа.

Слауч, гаучо, канотье и клош — за этими мудреными названиями скрываются разные фасоны шляпок. Портал Vesti.ua делится, кому к лицу широкополые шляпы макси, а кому лучше отдать предпочтение лаконичной федоре.

Гид по шляпам

Все мы знаем, как выглядят широкополые шляпы и панамы, а вот отличить гаучо от канотье могут не все. Исправить эту ситуацию поможет наш шляпный гид. Итак, знакомьтесь.

Что красиво "треугольнику", не подойдет "квадрату"

Хорошо обладательницам овального лица: им подходят практически все головные уборы. А вот тем, у кого другие "геометрические фигуры", нужно более тщательно подходить к выбору шляпы. Ведь неправильный выбор может подчеркнуть недостатки, тогда как "ваша" шляпа все лишнее замаскирует, а все достоинства — подчеркнет.

Для начала окончательно определитесь, какой формы ваше лицо. Уберите волосы в хвост, подойдите к зеркалу, держа голову прямо, обведите фломастером или карандашом контур лица на зеркале. А теперь — читайте, какие фасоны шляп вам нужно занести в черный список.

Квадратное лицо

Цель: смягчить черты.

Ваш выбор: головные уборы с плавными линиями, которые мягко обрамляют лицо. Это: слауч, хомбург, бретонская или широкополая шляпа.

Табу: шляпы с короткими полями (например, клош или канотье) или вообще без них, классические панамы, бейсболки.

Круглое лицо

Цель: визуально вытянуть лицо.

Ваш выбор: вам подойдут головные уборы, которые можно надеть так, чтобы лоб был открытым. Например, кепка, федора, хомбург. Также вам подойдет шляпа слауч, у которой плавные линии, но поля не образуют четкий круг.

Табу: круглые шляпы (канотье, гаучо).

Треугольное лицо

Цель: выделить глаза и среднюю часть лица.

Ваш выбор: головные уборы, которыми можно максимально закрыть лоб. Сделать акцент на средней части лица поможет украшение сбоку. Оно хорошо смотрится на шляпах клош, дерби, федора.

Табу: широкополые, бретонские шляпы, слауч.

Прямоугольное лицо

Цель: сделать лицо короче, округлить черты.

Ваш выбор: головные уборы, которые красиво смотрятся надвинутыми до бровей. Например, поркпай, дерби.

Табу: шляпы с высокими тульями (федора), головные уборы строгих геометрических форм (канотье) и с объемом на макушке (клош, чалма, тюрбан).

Овальное лицо

Цель: сбалансировать форму лица.

Ваш выбор: асимметричные головные уборы, шляпы, в которых верхняя часть не уже скул (канотье, бретонка, кепка, федора).

Табу: облегающие головные уборы (клош, тюрбан).

Три важных момента при выборе