Десять правил, которые стоит вспомнить, прежде чем писать бывшему

В век информационных технологий общение приобрело элемент игры. Когда сидишь один на один с компьютером, в голову нередко лезут разные мысли, и мы начинаем думать: может, написать человеку, с которым связано так много приятных воспоминаний?

Так почему же иногда лучше не возвращаться к прошлому?

1. Сдерживайте нахлынувшие эмоции