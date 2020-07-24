Десять правил, которые стоит вспомнить, прежде чем писать бывшему

В век информационных технологий общение приобрело элемент игры. Когда сидишь один на один с компьютером, в голову нередко лезут разные мысли, и мы начинаем думать: может, написать человеку, с которым связано так много приятных воспоминаний?
Так почему же иногда лучше не возвращаться к прошлому?
1. Сдерживайте нахлынувшие эмоции
Возможно, вы скучаете не по человеку, а по тем эмоциям, которые вы испытывали при общении с ним и состоянию влюбленности. В этом случае, скорее всего, вам захочется на пару минут почувствовать себя вновь счастливой. Если вы напишете сообщение и не испытаете былых чувств, то вас постигнет разочарование. Так что хорошо подумайте, надо ли вам это, прежде чем придумывать повод для общения.
2. Не давайте бывшему лишний повод для радости
Представьте, что вы отправили пламенную речь с признанием в любви и извинениями за все свои поступки. Если вам не ответят, то ваше самолюбие может пострадать, и тогда вы рискуете впасть в депрессию. А вот самооценка вашего бывшего парня точно возрастет, ведь раз вы ему пишете, а не он вам, то значит, нет никаких сомнений – он само совершенство, а вы до сих пор мечтаете быть рядом с ним.
3. Возьмите за правило: говорить все самое важное надо лично
Если вы считаете, что отношения можно вернуть, то вряд ли вам поможет бездушная эсэмэска. Лучше поговорить с бывшим возлюбленным тет-а-тет. Все-таки вряд ли вам удастся передать ваш влюбленный взгляд даже при помощи смайликов. Шанс, что его заинтересуют слова, написанные вами в порыве чувств, весьма малы. А вот гарантий, что он сможет устоять перед вашим женским обаянием, гораздо меньше.
4. Запомните: первый шаг должен делать мужчина
Даже если вы очень инициативны и ваша любимая героиня Татьяна Ларина, не стоит писать возлюбленному первой. Лучше выждите какое-то время. Может быть, он сам не выдержит разлуки с вами и позвонит. Другое дело, если виновницей размолвки стали вы, но, правда, и в этом случае лучше не торопиться с извинениями, а спокойно оценить ситуацию. Может, и к лучшему, что все так вышло?
5. Вспомните, почему вы расстались
Если вы разорвали отношения, значит, что-то точно пошло не так. Вас обидели или предали, или вам редко дарили подарки и говорили комплименты? А может быть, он просто лентяй или жмот?
Даже если инициатором разрыва были не вы, подумайте хорошенько, может быть, и у вас была причина закончить эти отношения. Старайтесь почаще вспоминать о недостатках вашей бывшей половины. Это отличная мотивация, чтобы не писать и не звонить ему.
6. Проанализируйте свой главный мотив
Почему вас так тянет написать бывшему? Может быть, вам просто скучно? Займите себя чем-нибудь. Например, запишитесь в бассейн или на фитнес. Распланируйте свой день так, чтобы для сожалений о расставании просто не осталось времени.
7. Избегайте давления со стороны
«Все подружки с парнями, а я одна», – размышляете вы про себя. Да еще и подруги подливают масла в огонь: «Ну как там Федя? Не помирились? Вы были такой красивой парой». Разумеется, в этом случае вы начинаете чувствовать себя одинокой. Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны: вы не брошенная, а свободная и рассматриваете достойных кандидатов на покорение ваших руки и сердца.
8. Проверяйте информацию
Если до вас дошли слухи о том, что ваш бывший возлюбленный по-прежнему одинок, то не торопитесь им верить, а лучше тщательно проверьте эту информацию. Иначе вы можете попасть в неловкую ситуацию. Например, одна моя знакомая, узнав о том, что ее бывший парень тяжело переживает развод со своей новой избранницей, написала ему. А на следующий же день получила звонок от законной супруги молодого человека. Оказалось, что парень и не думает разводиться и вполне счастлив в браке. Думаю, не стоит пересказывать содержательную и не очень приятную беседу двух дам.
9. Избавьтесь от ложных иллюзий
Не стоит думать, что если парень вам изменил, то это было первый и последний раз. Скорее всего, ваше желание возобновить общение он воспримет как одобрение своих действий. Так что если вам кажется, что вам удастся полностью перекроить человека под себя, то это напрасные надежды, и это касается не только отсутствия верности, но и любых негативных качеств и привычек вашего экс-бойфренда.
10. Не будьте эгоисткой
А вы знали, что многие парни после расставания заносят своих девушек в черные списки на телефоне и социальных сетях? Просто они не хотят, чтобы их дергали по пустякам. Даже если вы остались с бывшим возлюбленным в теплых дружеских отношениях, то все-таки не стоит злоупотреблять его добротой и обращаться к нему с различными просьбами из серии: помочь с ремонтом или передвинуть диван. Подобным поведением вы рискуете окончательно испортить отношения с человеком, который раньше был для вас таким родным и близким.