Пирог с черникой в духовке: простой рецепт приготовления

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 245 ккал на 100 г

Ингредиенты

1 чашка (130 г) муки плюс 1 ч.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1/8 ч.л. корицы

1/2 чашки (113 г) мягкого сливочного масла

3/4 стакана (160 г) сахара

1/4 ч.л. ванильного экстракта

2 больших яйца

1 ч.л. лимонной цедры (по желанию)

2 чашки (325 г) черники

1 ч.л. лимонного сока

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом и присыпьте мукой форму диаметром 20-23 см.

Перемешайте муку с разрыхлителем, солью и корицей. Отложите.

Миксером взбейте масло на средней скорости в течение 2 минут. Всыпьте сахар и взбейте в пышный светлый крем. Добавьте ванильный экстракт.

Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая до образования однородной массы. Добавьте мелко натертую цедру лимона.

Уменьшите скорость миксера до низкой и медленно всыпьте мучную смесь.

Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки.

Смешайте ягоды с чайной ложкой муки и лимонным соком, добавьте в форму.

Выпекайте 45–55 минут или до сухой зубочистки.

Выньте из духовки и дайте пирогу остыть в форме в течение 10 минут. Проведите ножом вдоль бортиков формы, чтобы отделить пирог от стенок.