Десять врагов красивых и здоровых волос

Поэтому давайте попробуем разобраться с явными и скрытыми врагами наших волос.

1. Сухость воздуха. В период отопления в домах воздух очень пересушен, что не лучшим образом отражается на состоянии волос.

2. Неблагоприятная погода. Мороз на улице сужает все сосуды, в частности на голове, а это плохо сказывается на луковицах волос. Волосы начинают выпадать, кончики секутся и пр.

3. Некачественные расчески. Используйте расчески из натуральных материалов. Расческа должна быть удобной и приятной в использовании. Некачественные расчески травмируют волосы, поэтому от них надо избавляться.

4. Ламинирование и подобные процедуры. Любая процедура, которая заключается в обволакивании волосков - вредна. Первое время на вид волосы будут ухоженными и блестящими, но со временем они станут сухими и ломкими.

5. Тугие прически. Не стоит делать слишком тугие прически. Это вредно для волос: кровообращение ухудшается и волосяные фолликулы не получают должного питания.

6. Средства для фиксации. Многие девушки не могут отказаться от использования укладочных средств. Конечно, некоторые прически без фиксации не продержатся целый день.

Но готовы ли вы ради этого пожертвовать здоровьем своих волос?! Регулярное использование средств для фиксации ведет к ослаблению волос и их выпадению.

7. Расчесывание мокрых волос после мытья. Мокрые локоны легко травмируются, лучше быть осторожными с любыми действиями и лишний раз их не трогать.

8. Термоукладка. Всем известно, что высокие температуры вредны для волос, но, тем не менее, многие как пользовались феном и плойкой, так и продолжают пользоваться. Высокие температуры приводят к нарушению гидробаланса, волосы теряют эластичность и блеск.

9. Состояние здоровья. Недостаток витаминов, различные заболевания, вредные привычки, стресс – непременно отразятся не лучшим образом на ваших волосах.

10. Окрашивание и химическая завивка. Это наносит сильный вред структуре волос, поэтому о здоровых волосах можно только мечтать. Лучше отдавать предпочтение натуральным красителям на основе хны. Тем более сейчас выбор огромный и цвет может быть не рыжий.