Почему у одних много родинок, у других мало, и когда нужно бить тревогу

«Родинки, то есть невусы (термин происходит от латинского слова naevus) представляют собой скопление пигментных клеток, меланоцитов в коже», – объясняет Кейу-Карин Микельсон, клиническая медсестра медицинского центра Confido. Хотя точная причина появления родинок пока неизвестна, считается, что оно вызвано сочетанием генетических факторов и повреждения, которое наносится солнечными лучами. Даже пребывание матери на солнце во время беременности не влияет на то, сколько родинок мы приобретаем за всю жизнь.

Родинки появляются еще в детстве. В течение следующих 30-40 лет их количество увеличивается. Больше всего их появляется в подростковом возрасте, во время гормонального созревания и у женщин во время беременности. В среднем у взрослого человека насчитывается 20-30 родинок.

Причины, по которым родинки перерождаются в злокачественные

Врачи подразделяют родинки на меланомоопасные (например, невусы, покрытые волосами) и меланомобезопасные (пигментные пятна и гемангиомы). По словам медсестры, основными факторами риска, которые могут привести к злокачественному развитию родинки, являются следующие:

Влияние окружающей среды: ультрафиолетовое излучение (UVA и UVB), воздействию которого мы подвергаемся, когда находимся на солнце или в солярии. Оно проникает в поверхностный слой кожи и повреждает ДНК меланоцитов;

Генетические факторы: поврежденная солнцем клетка кожи с генетической особенностью является предпосылкой для развития меланомы. Например, светлый тип кожи и меланома в анамнезе у самого человека либо у родственников;

Асимметричная родинка;

Прочие факторы: повреждение родинки, например, во время бритья или от контакта с одеждой.

«Меланома может развиваться во всех областях тела, включая слизистые оболочки и глаза, - говорит Микельсон. – Она может развиться из существующего невуса, то есть родинки, или из появившегося на коже пигментного пятна, которое быстро растет и меняется».

Рост заболеваний меланомой

По словам клинической медсестры, за последние десятилетия у жителей Эстонии растет заболеваемость меланомой кожи. В последние 20 лет первичная заболеваемость росла на четыре процента в год. По данным реестра раковых заболеваний, в 2015 году меланомой заболели 272 человека, хотя пятнадцать лет назад число случаев заболевания оставалось в диапазоне 120-130. «Люди путешествуют круглогодично, отпуска, проводимые в солнечных странах, становятся все длиннее», - так Микельсон объясняет увеличение показателей. «Солнечные ожоги случаются и зимой, во время лыжных каникул в Альпах, потому что там часто забывают о защите от солнца».

Наиболее важным и эффективным способом профилактики меланомы является предотвращение чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения (в том числе, солнечных ожогов) в детском и подростковом возрасте. Пожилые люди и люди со светлой и чувствительной кожей или необычными родинками на коже также должны соблюдать осторожность, пребывая на солнце.

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