Почему у одних много родинок, у других мало, и когда нужно бить тревогу

Родинки – распространенное явление. У одних людей отыщется лишь парочка, зато у других их огромное количество. Обычная родинка не опасна, но в определенных случаях оно может развиваться злокачественно. Чтобы как можно раньше обнаружить опасные изменения, важно постоянно себя проверять.
«Родинки, то есть невусы (термин происходит от латинского слова naevus) представляют собой скопление пигментных клеток, меланоцитов в коже», – объясняет Кейу-Карин Микельсон, клиническая медсестра медицинского центра Confido. Хотя точная причина появления родинок пока неизвестна, считается, что оно вызвано сочетанием генетических факторов и повреждения, которое наносится солнечными лучами. Даже пребывание матери на солнце во время беременности не влияет на то, сколько родинок мы приобретаем за всю жизнь.
Родинки появляются еще в детстве. В течение следующих 30-40 лет их количество увеличивается. Больше всего их появляется в подростковом возрасте, во время гормонального созревания и у женщин во время беременности. В среднем у взрослого человека насчитывается 20-30 родинок.
Причины, по которым родинки перерождаются в злокачественные
Врачи подразделяют родинки на меланомоопасные (например, невусы, покрытые волосами) и меланомобезопасные (пигментные пятна и гемангиомы). По словам медсестры, основными факторами риска, которые могут привести к злокачественному развитию родинки, являются следующие:
- Влияние окружающей среды: ультрафиолетовое излучение (UVA и UVB), воздействию которого мы подвергаемся, когда находимся на солнце или в солярии. Оно проникает в поверхностный слой кожи и повреждает ДНК меланоцитов;
- Генетические факторы: поврежденная солнцем клетка кожи с генетической особенностью является предпосылкой для развития меланомы. Например, светлый тип кожи и меланома в анамнезе у самого человека либо у родственников;
- Асимметричная родинка;
- Прочие факторы: повреждение родинки, например, во время бритья или от контакта с одеждой.
«Меланома может развиваться во всех областях тела, включая слизистые оболочки и глаза, - говорит Микельсон. – Она может развиться из существующего невуса, то есть родинки, или из появившегося на коже пигментного пятна, которое быстро растет и меняется».
Рост заболеваний меланомой
По словам клинической медсестры, за последние десятилетия у жителей Эстонии растет заболеваемость меланомой кожи. В последние 20 лет первичная заболеваемость росла на четыре процента в год. По данным реестра раковых заболеваний, в 2015 году меланомой заболели 272 человека, хотя пятнадцать лет назад число случаев заболевания оставалось в диапазоне 120-130. «Люди путешествуют круглогодично, отпуска, проводимые в солнечных странах, становятся все длиннее», - так Микельсон объясняет увеличение показателей. «Солнечные ожоги случаются и зимой, во время лыжных каникул в Альпах, потому что там часто забывают о защите от солнца».
Наиболее важным и эффективным способом профилактики меланомы является предотвращение чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения (в том числе, солнечных ожогов) в детском и подростковом возрасте. Пожилые люди и люди со светлой и чувствительной кожей или необычными родинками на коже также должны соблюдать осторожность, пребывая на солнце.
Чтобы не волноваться, исследуйте родинку
Чем раньше мы обнаружим подозрительные родинки или кожные образования и обратимся к врачу, тем больше шансов на выздоровление. Злокачественность или доброкачественность образований на коже можно определить с помощью контрольного исследования родинки Dermtest.
«Необходимо исследовать родинку, если она увеличилась, изменила форму, недавно сформировалась или кровоточит и зудит», - говорит Кейу-Карин Микельсон. «Проверить себя, чтобы не беспокоиться лишний раз, могут и те, кто сомневается, не изменилась ли с течением времени родинка, или те, у кого есть одна и более асимметричная родинка, темнее остальных, или родинка специфической формы. Помните, что риск меланомы возрастает, если загорать слишком интенсивно или постоянно посещать солярий».
Бронзовый оттенок кожи без меланомы
Если периодически проводить время на солнце, но загорать понемногу, вы тоже загорите. Лучше всего для загара в наших широтах подходит время после двух часов дня. «Безопасный загар означает предотвращение солнечных ожогов. Для этого нужно защитить кожу от UVA и UVB-излучения с помощью специальных кремов», - подчеркивает Микельсон.
Защитный крем с SPF следует наносить на кожу за 30 минут до выхода на солнце, и не забывать регулярно его обновлять. Медсестра рекомендует заново наносить крем каждые 40-60 минут, в зависимости от интенсивности ультрафиолетового излучения, типа кожи, а также с учетом того, окунаетесь ли вы в это время в воду. Не забывайте защищать глаза с помощью солнцезащитных очков, голову, носите шляпу или платок, а кожу на теле защитит легкая и светлая одежда. За UV-индексом можно следить на сайте государственной метеорологической службы. «Отправляясь в отпуск в южные страны, стоит учитывать, что люди, которые родились и живут в Эстонии, не должны проводить столько же часов на солнце, как южане», – говорит клиническая сестра Confido. Она добавляет, что в районах океанов воздух
более влажный, из-за чего люди меньше потеют. Тем не менее, потоотделение полезно, потому что помогает предотвратить перегревание организма. «В конце концов, помните и о том, что умеренный загар гарантирует хорошее самочувствие – по вечерам вам не придется лечить солнечные ожоги».