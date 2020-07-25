Случилась неприятноcть во время работы в саду? Растения для ухода за ранами и ожогами

Летом раны могут случиться с каждым. Специалист расскажет, как за ними ухаживать! Об этом пишет RUS TVNET.
«Ухаживая за ранами, ожогами и незаживающими ранами, нужно уменьшить боль, предотвратить инфекцию, способствовать заживлению (регенерации тканей)», – отмечает доктор биологии Дайлонис Пакалнс.
Язвы, раны и повреждения тканей, сопровождающиеся воспалением и инфекцией, лечат и обрабатывают растительными средствами, которым присуще противовоспалительное и/или антимикробное действие. Длительно не заживающие язвы затрагивают не только кожу, но нередко и более глубокие ткани. Они могут образоваться и после термических и химических ожогов.
Растительные препараты для обработки и лечения ран и незаживающих язв применяют как внутрь, так и локально.
Лекарственные растения для варикозных вен
Для лечения варикозных расширенных вен голени и связанных с ними нарушений кровообращения применяют препараты из семян, листьев или цветов конского каштана. Им присуще не только противовоспалительное и обезболивающее, но и уменьшающее свертываемость крови, проходимость капилляров и отеки действие.
Похожие обезболивающие, антикоагулянтные и фибринолитические свойства присущи траве донника лекарственного, цветам календулы и их препаратам.
Основную терапию трофических язв всегда желательно дополнять применением растительных препаратов.
Лекарственные растения для промывки повреждений кожи и слизистой, купания, полоскания горла и рта
В применяемых для этих целей жидкостях используют отвары или настойки; их обычно готовят из растений с дубильным, противовоспалительным, антибактериальным и способствующим регенерации действием.
Рекомендуется смесь, состоящая из растений, взятых в одинаковых частях: коры дуба, травы полевого хвоща, цветов ромашки и календулы, листьев шалфея. Две столовых ложки смеси залить литром кипящей воды и 20 минут настаивать. Для промывки настойку использовать теплой.
Лекарственные растения для комплексного лечения
Как внутрь в виде травяного чая, так и для локального использования подойдет смесь растений с одинаковыми частями зверобоя, травы полевого хвоща и цветов ромашки. Две чайных ложки смеси залить стаканом кипящей воды, 15 минут дать натянуться. Пить по ⅓ стакана 3 раза в день, использовать также для компрессов и промывания поврежденного места.
Вместо настойки или отвара можно использовать произведенные промышленным способом галеновые препараты.
Лекарственные растения с противовоспалительным действием
Такое действие присуще почкам и листьям березы, листьям ортосифона, мяты, корням одуванчика, алтея, девясила, траве зверобоя, тимьяна и чабреца, душицы, трехцветной фиалки, полевого хвоща, цветам календулы.
Лекарственные растения с противомикробным действием
К банным растениям, которые способны уничтожать инфицирующие раны бактерии или уменьшать их рост, относятся плоды аниса, кориандра и тмина и их эфирные масла, корни эхинацеи, петрушки, любистока, листья эвкалипта и лаванды, ягоды можжевельника.
Лекарственные растения, способствующие заживлению ран
Таковыми являются цветы липы, листья подорожника, розмарина и шалфея, корни лопуха и лакрицы, цветы ромашки и лабазника, сосновые шишки.
К этой группе натуральных лекарственных средств причисляется и пчелиный продукт прополис.
Лекарственные растения с обезболивающим действием
Чтобы снять боли средней силы, внутрь применяют средства с обезболивающим и одновременно противовоспалительным действием. Рекомендуют чаи из ивовой коры, травы зверобоя, цветов ромашки, корней валерианы. Для наружного натирания — крем или мазь, в состав которой входят камфора, скипидарное масло, ментол, масло эвкалипта и гвоздики. Используют линименты и мази, которые образуют на коже или слизистой однородную, устойчивую пленку. Для обработки болезненного места рекомендуют линимент, приготовленный с вытяжкой из масла травы зверобоя.
Важнейшие лекарственные растения для ухода за ранами и незаживающими язвами
Цветы календулы применяют для локального промывания, влажных повязок — полоскания, обработки и лечения ожогов, пролежней, солнечных ожогов, обработки ран, в том числе плохо заживающих язв на голени, зудящих укусов насекомых, как антисептические болеутоляющие средства в случаях ссадин и поверхностных ран.
Лечебного эффекта достигают благодаря присутствующим в них полисахаридам, флавоноидам, сапонинам, провитамину А.
Гнойные раны рекомендуют промывать отваром цветов; им можно увлажнить прилипшую повязку. Для обработки краев гнойной язвы используют цветы календулы.
Дезинфицирующие свойства коры дуба препятствуют возникновению воспаления, останавливают кровотечение; применяют внутрь/локально в острой фазе воспаления слизистой, для местной обработки ран и незаживающих язв, в жидкостях для полоскания слизистой горла и рта, а также в случае воспаления десен.
Цветам ромашки присуще облегчающее боль и дезинфицирующее действие; при использовании в компрессах в случае ран и воспаления они повышают защитные способности организма. Настойка подойдет для наружного лечения ожогов и инфицированных ран. Присущи свойства антиоксиданта.
Настойка травы зверобоя, которой увлажняют повязку, помогает улучшить здоровье и внешний вид кожи. Ее используют для ухода за ушибами и ранами, применяют также внутрь, а масло как антисептическое средство используют наружно для лечения ожогов, острых и тупых ранений.
Настойку цветов арники используют для терапии травм, ушибов, растяжений, в составе мазей, кремов и линиментов.
Свежий сок эхинацеи подойдет для дезинфицирования ран.
Цветы липы и лабазника, плоды шиповника, трава тысячелистника, крапивы, плоды и масло облепихи, корни лопуха и лакрицы способствуют заживлению ран.
Экстракт листьев чабреца и листьев подорожника включают в состав мазей и кремов.